От Мурманска до Певека - на 2021 год запланированы опытно-исследовательские учения в Арктике

В МЧС России 18 января прошёл круглый стол, посвященный старту Года науки и технологий в стране. Директор департамента образовательной и научно-технической деятельности Александр Бондар рассказал о запланированных МЧС России ключевых событиях в рамках тематического года.

«Мы подводим итоги деятельности наших научных коллективов максимально открыто, публично, с привлечением территориальных органов, и что самое, наверное, важное и интересное, с привлечением тех крупных структур, которые являются заказчиками результатов нашего научного труда вне системы МЧС России», - сообщил Александр Бондар.

В рамках Года науки и технологий в арктической зоне страны будут организованы комплексные опытно-исследовательские учения, на которых предстоит опробовать передовые технологии реагирования и оказания помощи в случае различных чрезвычайных ситуаций. Тренировки пройдут на территории от Мурманска до Певека.

- Рабочая версия учений включает 10 сценариев по количеству задействованных в них регионов – от Мурманской области до Чукотки, - говорит А. Бондар. - Будем отрабатывать тушение пожаров, ЧС на пассажирских судах и прочие вводные. Каждый сценарий заточен на совершенствование существующих, либо разработку новых технологий спасения в Арктике.

В рамках международного салона «Комплексная безопасность», который пройдёт в этот раз на двух площадках – в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке и на полигоне Ногинского спасательного центра запланирована обширная деловая программа, а также показ современных образцов техники и технологий спасения, особенно в части обеспечения безопасности Арктического региона. Демонстрационная программа будет включать различные соревнования профессионального мастерства, а также учения корпуса сил СНГ.

- В МЧС России продолжается перевооружение, совершается переход на новый парк беспилотных летательных аппаратов, в частности, мы отходим от «Фантомов-4» в пользу судов более тяжелого класса, оснащенных тепловизорами и громкоговорителями и решающих комплексные задачи, - отметил Александр Бондар.

Также в течение всего года запланировано участие МЧС России в различных конгрессно-выставочных мероприятиях, в том числе посвященных развитию Арктики.

Напомним, решение объявить 2021-й Годом науки и технологий было принято Президентом России Владимиром Путиным. Глава государства озвучил его 24 декабря на попечительском совете МГУ им. М.В. Ломоносова.