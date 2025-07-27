От Мурманской области поступило 129 заявок на Слёт Всемирного фестиваля молодёжи

В этом году в России впервые пройдёт Слёт Всемирного фестиваля молодёжи — масштабное международное событие, которое соберёт молодых лидеров из десятков стран. Мероприятие состоится с 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде и станет продолжением Всемирного фестиваля молодёжи, который весной объединил десятки тысяч молодых людей в Сириусе.

Всего на участие в слёте подано более 62 тысяч заявок из 175 стран мира. География обширная: заявки пришли из Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, Ближнего Востока и даже Австралии.

Активное участие приняли и регионы России — в том числе Мурманская область, от Кольского Заполярья поступило 129 заявок. Это предприниматели, айтишники, активисты, учёные и креаторы — настоящие лидеры будущего.

Участниками слёта станут молодые люди от 14 до 35 лет. Отбор будет серьёзным — в финальный список войдут 2 тысячи человек. Организаторы подчеркивают, что их задача — собрать сильнейших: с подтверждёнными достижениями, мощной мотивацией и реальным опытом.

В рамках мероприятия предусмотрена и детская программа — 200 подростков из России и других стран примут участие в отдельных образовательных и культурных активностях.

Формат события обещает быть максимально насыщенным: деловая программа, творческие баттлы, воркшопы, питчинги проектов, мастер-классы, иммерсивные шоу и кастинги. После основной программы 200 иностранных гостей отправятся по регионам России, чтобы ближе познакомиться с культурой, традициями и укладом жизни в стране.

«Слёт Всемирного фестиваля молодёжи — главное событие года в сфере международного молодёжного сотрудничества. Он вызвал большой интерес у молодых людей со всего мира. Заявки на участие поступили от более 62 тысяч юношей и девушек, треть из которых — это представители 175 государств. Мы также получили заявки из всех 89 регионов страны. Высокую активность проявили Москва, Санкт-Петербург, Пермский край, Нижегородская и Московская области, и Республика Татарстан. Уверен, что с каждым годом слёт будет привлекать внимание всё большего числа молодых людей, потому что Россия — страна возможностей, где можно раскрыть свой потенциал и реализовать таланты», – отметил руководитель «Росмолодёжи» Григорий Гуров.

Слёт проводится по поручению Президента России в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550955/#&gid=1&pid=1