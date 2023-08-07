От мусора на кладбище до протечек крыш: на оперативном совещании руководители муниципалитетов дали ответы на жалобы северян, прозвучавшие на «прямой линии» с губернатором

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в минувшее воскресенье губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл «прямой линию». За это время удалось ответить на 66 вопросов, а всего поступило более тысячи шестисот комментариев.

Глава региона поблагодарил северян за активную позицию. Так, житель Североморска сообщил, что на улице Инженерной, 4 каждый год течёт крыша.

Исполняющая обязанности главы ЗАТО г.Североморск Анна Клапоцкая пояснила, что последствия залития уже устранены, ремонтные работы в подъезде будут выполнены в ближайшее время. Управляющая компания связалась с заявителем, предоставить доступ в помещение он не может, но в скором времени состоится встреча с его супругой, чтобы урегулировать вопрос.

Ещё одно обращение касалось улицы Сафонова в Североморске. Жители сообщили, что тепловики прокладывали трубы два года назад и до сих пор не положили асфальт. Анна Клапоцкая сообщила, что территория не подлежит асфальтированию, так как там проходит теплотрасса. Сейчас жители оборудовали там стихийную парковку.

Губернатор попросил привести площадку в надлежащий вид и поручил Министерству государственного жилищного и строительного надзора и аппарату правительства проконтролировать этот вопрос, а также в случае невозможности выполнить просьбу североморцев, подробно разъяснить им причины.

Ещё одна северянка оставила комментарий в телеграм-канале о ненадлежащем состоянии газонов и мусоре на территории ФОКОТА в посёлке Сафоново-1. Также она сообщила, что основание для волейбольной площадки установлено на аварийном участке, а обращения в администрацию не помогают решить проблемы.

И.о. главы ЗАТО г. Североморск ответила, что на площадке установлены контейнерные баки, но в них стали складировать мусор владельцы близстоящих гаражей. В администрацию поступали подобные обращения, баки вывезены, осталась только урна. Также никакого участка сети под волейбольной площадкой не проходит. Есть участок трубы, который расположен дальше, все аварийные ситуации устраняются.

Глава региона попросил отрегулировать вопрос с гаражным кооперативом по поводу вывоза мусора.

«Все объекты, которые сделаны нами, должны содержаться надлежащим образом, а все дефекты своевременно устраняться», – подчеркнул губернатор.

Жители нескольких домов в Мурманске на Карла Маркса и посетители поликлиники, расположенной рядом, пожаловались на плохое состояние дороги у медучреждения и во дворе. Также северяне опасаются, что территория не будет в дальнейшем благоустроена после ремонта теплотрассы.

И.о. главы администрации города Мурманска Валентина Доцник доложила, что этом году АО «МЭС» ведёт масштабный ремонт, согласно контракту срок завершения работ – 20 августа, а благоустройства – 30 сентября. К 10 августа планируется восстановить возможность проезда по подъему от Карла Маркса, 28.

Ещё один сигнал из Мурманска: на улице Новое Плато, 11 – нет детской площадки, в районе их так же нет. Также мурманчане пожаловались, что на территории соседнего детского сада №50 нет площадок.

Валентина Доцник пояснила, что на территории детского сада установлены качели, горка, песочницы. Однако они требуют замены. В этом году будет выполнен расчёт стоимости благоустройства, и проработана возможность участия в программе «На Севере – твой проект» в следующем году.

Губернатор попросил рассмотреть варианты, как можно исправить ситуацию в этом году. Министерству градостроительства и благоустройства поручил взять вопрос на контроль.

Наталия Шарнина оставила комментарий в соцсети «ВКонтакте», что в Верхнем Луостари, дом 5 течет крыша.

Глава Печенгского округа Андрей Кузнецов доложил, что в подъезде лопнули сточные трубы во время ливня, материалы найдены, скоро их заменят, сегодня осмотрят кровлю, далее закупят материалы и произведут ремонт.

Ещё один вопрос на «прямой линии» касался порядка передачи жилых помещений в собственность медиков на муниципальном уровне. Губернатор поручил сравнить требования по приватизации с региональными.

Администрация города сообщила, что рассмотрят практику принятия НПА, выйдут на Совет депутатов и внесут советующие изменения.

Андрей Чибис поручил первому заместителю губернатор Оксане Демченко взять вопрос на контроль и решить его до конца года.

Также глава региона попросил доложить Министерство труда и социального развития Мурманской области о решения вопроса женщины-инвалида, которая не смогла добраться на социальном такси до врача. Факт непредставления услуги установлен, ведомство связалось с перевозчиком, он принёс извинения. Завтра северянка сможет посетить врача. Губернатор поручил провести выборочную проверку качества работы перевозчиков.

Ольга Смирнова просила взять под контроль уборку кладбища Кандалакши и убрать несанкционированную свалку.

Глава администрации Ярослав Шалагин, отметил, что в некоторых местах мусор можно вывезти только вручную. В течение трёх дней скопившиеся отходы вывезут к дороге, чтобы погрузить в транспорт.

Губернатор поручил разобраться детальнее в ситуации, при необходимости установить график вывоза и выноса мусора на территории несанкционированной свалки.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, ещё одно обращение касалось ремонта дорог в Кировске. И.о. главы Александр Николаев пояснил, что на протяжении последних нескольких лет качество и ремонт дорог улучшились. В 2022 году отремонтировано на 52,5 млн рублей, примерно 4,5 км в дорогах и 1,2 км тротуаров. На 50 млн порядка – 3 км в 2023 году. Также идёт ремонт тротуаров и межквартальных проездов, ремонтируются дворы, проводятся работу по обслуживанию и содержанию дорожного покрытия.

«Прошу всех, как можно быстрее обработать вопросы, которые остались без комментариев», – сказал в заключение глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru