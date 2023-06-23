От первого камня до первых киловатт: в Мурманске открылась фотовыставка, посвящённая Кольской ВЭС

В Мурманске заработала выставка фотографий Кольской ВЭС, сделанных профессиональными фотографами, сотрудниками и гостями ветропарка. Площадкой тематической фотогалереи стал 4-й этаж ТЦ «Мурманск Молл».

В официальной церемонии открытия принял участие министр энергетики и ЖКХ Александр Кобытев.

Как рассказал директор Кольской ВЭС Александр Панов, на 28 лучших кадрах, собранных в течение трёх лет, «рассказано» как среди Кольской тундры вырос крупнейший в мире ветропарк за Полярным кругом.

В экспозиции представлены фотографии уникальных операций по перевозке лопастей длиной 65 метров, строительства фундаментов ВЭУ и монтажа башен, а также множество фото, на которых высокие технологии сливаются с природой древней тундры.

Несколько впечатляющих снимков сделаны с вершины ветроэнергоустановки, в 84 метрах над землей.

Каждый кадр сопровожден полезной информацией.

«Фотовыставка – отличный шанс для каждого жителя нашей области проследить этапы строительства и эксплуатацию такого уникального объекта «зеленой» генерации», – подчеркнул Александр Кобытев.

Фотовыставку можно посетить по 17 июля.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, кроме того, 15 июля у мурманчан, желающих посетить Кольскую ВЭС и увидеть ветропарк вживую, появится такая возможность. Здесь пройдёт спортивный праздник «ЭЛ5-Энерго трейл», в рамках которого запланированы не только соревнования по бегу, но и активности для посетителей. Подробную информацию можно узнать на сайте.

Фото: https://gov-murman.ru