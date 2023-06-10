От подготовки кадров до органического мышьяка - вопросы, которые обсуждали на совещании под руководством главы Росрыболовства Ильи Шестакова и губернатора Андрея Чибиса в Мурманске

В рамках вчерашнего рабочего визита в Мурманскую область руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова состоялось совещание с рыбопромышленниками Кольского Заполярья. Подготовка кадров для рыбопромышленной отрасли — один из вопросов, которые обсудили участники.

«Подготовка кадров — наша общая задача. Крайне важно, чтобы все рыбопромышленные компании принимали активное участие в поддержке и развитии образовательной инфраструктуры в регионе. От этого напрямую зависит будущее отрасли, её развитие и увеличение количества рабочих мест», — подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона также отметил компанию «Антей» за плодотворную работу по организации обучения необходимых специалистов в регионе. «Хочу поблагодарить компанию «Антей», мы совместно подготовили заявку в Министерство просвещения для включения колледжа средней мореходки в проект «Профессионалитет». Компания взяла на себя обязательства — и финансовые, и по трудоустройству. Надеюсь, это поможет нам получить федеральную поддержку», — подчеркнул Андрей Чибис.

В рамках совещания обсудили вопрос модернизации рыбного порта и развитие судоремонта на территории региона, а также один из наболевших вопросов – изменение нормы содержания органического мышьяка в рыбной продукции. Это необходимо для создания благоприятных условий направления на внутренний рынок Российской Федерации более значительной части товарных потоков отечественной рыбной продукции, ранее поставлявшейся на экспорт (прежде всего из морепродуктов).

«С учётом текущей ситуации на мировом рынке, важности рыбохозяйственного комплекса для всей страны и Мурманской области, важно понимать, как компании преодолели сложности, какие остаются. Требуется принятие решения по изменению установленной нормы максимально допустимого уровня органического мышьяка в рыбной продукции или порядка её применения. В настоящее время из-за превышения максимально допустимого уровня, установленного у нас, продукция практически не может быть реализована на российском рынке, и идет, в основном, на экспорт, а предприятия вынуждены нести дополнительные расходы на проведение усиленного контроля. Постараемся сделать так, чтобы нормативка была поправлена. Наша позиция с Росрыболовством и рыбопромышленниками региона в этом вопросе – едина, и мы упорно работаем над решением вопроса», — подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Илья Шестаков заверил, что Росрыболовство всегда готово к диалогу и нацелено на активную совместную работу по всем вопросам.

«Мы всегда открыты, готовы решать текущие вопросы, связанные с судоремонтом, выдачей разрешений, маркировкой. Работа позволила увеличить объем вылова по сравнению с прошлым годом. Действия, предпринятые норвежцами в отношении наших судов, вызывают обеспокоенность. Поэтому для нас важно развивать судоремонт в Мурманске. Важна также концепция развития Мурманского морского рыбного порта. Он будет работать, как и прежде, надеемся создать базу для судоремонта, настроить новую логистику, — прокомментировал Илья Шестаков. — Что касается вопроса по органическому мышьяку, мы провели необходимые исследования в подведомственных Роспотребнадзору организациях, разработали методику – всё готово с нашей стороны. Осталось только совместно с Роспотребнадзором внести соответствующие изменения в решение Евразийской комиссии».

Фото: https://gov-murman.ru