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Мурманская область. Арктика (16+)26.05.24 18:00

От полного отказа от наёмной работы многих россиян останавливает недостаточные социальные гарантии самозанятых

Работа по трудовому договору есть у 48% самозанятых, показало исследование НАФИ и Штаба по защите бизнеса.

Как пишет «Российская газета», современная самозанятость в России пока неразрывно связана с наёмным трудом, констатируют авторы исследования.

Самозанятость для многих стала возможностью легализовать доходы, к примеру, от сдачи квартиры в аренду, а также увеличить свой доход с подработки и при этом платить с такого заработка сниженный налог, комментирует профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Как поясняет Сафонов, число самозанятых продолжает стремительно расти, так как в эту сферу перетекает малый бизнес из других налоговых режимов, если он подходит под критерии самозанятости. Число зарегистрированных самозанятых к началу 2024 года превысило 10 млн человек. Большинство самозанятых - почти 70% - считают себя предпринимателями.

От полного отказа от наёмной работы многих останавливает недостаточные социальные гарантии самозанятых, к примеру, отсутствие пенсий. При этом 31% самозанятых нечётко понимают последствия смены наёмного труда на самозанятость и утраты социальных гарантий, отмечается в исследовании.

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