От предвкушения отдыха на выходных до дедлайнов: с чем у россиян ассоциируется пятница

Чаще всего россияне ассоциируют пятницу с предстоящими выходными, завершением работы и отдыхом. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Какие мысли возникают у россиян, когда они слышат слово «пятница»? Согласно результатам опроса, 28% респондентов ассоциируют пятницу с грядущими выходными. Каждый пятый (18%) радуется окончанию рабочей недели, а 16% уже предвкушают долгожданный отдых.

Для 8% пятница ассоциируется с радостью и позитивными эмоциями, в то время как для 7% это просто ещё один рабочий день. 5% вспоминают о развлечениях, а 4% — о возможности выспаться. По 3% ассоциируют этот день с домашними делами, алкоголем и рифмами.

2% связывают пятницу с возможностью общения с близкими, столько же людей с облегчением думают, что наконец-то освободились от работы. Ещё 2% вспоминают о пробках на дорогах.

Среди прочих, не столь популярных ассоциаций, персонаж Пятница из книги Даниэля Дефо о Робинзоне Крузо, скоротечность времени, постный день, приближение понедельника, отсутствие необходимости делать уроки с детьми, отчёты, дедлайны и прочее.

У 15% пятница не вызывает никаких ассоциаций.

Интересно, что женщины чаще мужчин связывают последний рабочий день с мыслями о предстоящих выходных, предвкушением отдыха, радостными эмоциями и возможностью выспаться. Мужчины же, в свою очередь, чаще думают о развлечениях, домашних делах, алкоголе и вспоминают рифмы.

Время проведения открытого опроса: 9—15 января 2025 года.