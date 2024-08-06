От просмотра электронной почты, кофе или чая до медитаций и перекуров — так начинается рабочий день в офисе

Рукопожатие с шефом, разминка для шеи и выбор музыки — офисные сотрудники рассказали о привычных ритуалах начала рабочего дня. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» приняли участие 1600 офисных работников из всех округов страны.

Самым популярным ритуалом начала рабочего дня для россиян является чашечка кофе (28% опрошенных). С просмотра почты начинает работу каждый девятый. Чашку чая заваривает каждый одиннадцатый.

7% первым делом заглядывают в планировщик задач. Каждый двадцатый сначала читает новости. Ещё 5% просматривают сообщения в рабочих чатах.

Начало рабочего дня с планерки является привычным ритуалом для 4% опрошенных. Ещё 4% считают стартом рабочего дня момент, когда они переобувают уличную обувь. Также 4% начинают свой день с осмотра рабочего места и оборудования.

3% респондентов начинают работу с молитвы или медитации. Также 3% — с изучения отчётов коллег за предыдущий день. 2% опрошенных, придя на работу, первым делом проветривают кабинет. Ещё для 2% привычным ритуалом является перекур.

Мужчинам привычнее начинать рабочий день с чтения новостей, женщинам — рабочих чатов. Планёрки и перекуры чаще называли ежедневным ритуалом мужчины, смену обуви — женщины.

Время проведения опроса: 27 июля — 1 августа 2024 года.