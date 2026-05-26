Мурманская область с размахом отметит 88-й день рождения: во всех муниципалитетах пройдет более 150 культурных и просветительских событийМинистерство здравоохранения Мурманской области запустило регулярный опрос граждан об удовлетворенности качеством медицинской помощи
«От ремонта подъезда до уютной лавочки»: на форуме муниципалитеты обсудили новый сезон конкурса «Инициативы двора»

На форуме муниципального сообщества «Развитие муниципалитетов: в центре внимания – человек» подробно рассказали о старте нового сезона конкурса общественных проектов «Инициативы двора». Приём заявок на новый сезон уже открыт.

Конкурс позволяет выполнять ремонт и обустройство общедомового имущества: перила, двери, тамбурные окна, оконные блоки, элементы освещения.

Вторая категория – благоустройство дворовых и общественных территорий: озеленение, малые архитектурные формы, локальный ремонт дворовых проездов. Новелла сезона 2026 года — ремонт контейнерных площадок: поступил большой запрос от жителей, и положение конкурса было скорректировано.

«Я, конечно, буду участвовать активно как координатор, – отметил депутат Мурманской областной Думы и координатор проекта «Инициативы двора» Герман Иванов, - я работаю с проектом с 2022-го года. Поэтому очень хотелось бы вот с коллегами обсудить отдельные особенности, внести предложения, которые могут улучшить работу в этом направлении.»

Для того чтобы преобразить свой двор или подъезд, необходимо собрать инициативную группу и при поддержке куратора подготовить проект. Кураторы оказывают поддержку на всех этапах: от формирования инициативной группы до завершения проекта. Роль кураторов часто берут на себя муниципальные, либо региональные депутаты — именно они несут идею жителям, помогают с оформлением заявки и выступают связующим звеном между инициативной группой, управляющей компанией и администрацией.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, конкурс помогает северянам улучшить свой двор или подъезд без дополнительного финансирования со стороны жителей. С 2022 года, когда проект только начинался, жители составили сотни заявок и получили финансирование на преображение придомовых территорий.

Так, в 2025 году для реализации было отобрано 326 проектов в рамках конкурса «Инициативы двора». Все они были реализованы в короткие сроки. Тогда самыми популярными направлениями сезона стали установка скамеек, урн, ограждений для палисадников, озеленение, замена тамбурных дверей, перил и оконных блоков.

Более подробную информацию о конкурсе, актуальное положение, формы документов и контакты кураторов можно найти на официальной странице проекта: https://vk.ru/inisiativi_dvora.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568204/#&gid=1&pid=49

