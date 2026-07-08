«От родника до океана. Маяки»: финальные приготовления к старту очередной большой экспедиции

В прошедшие выходные состоялся технический выезд добровольцев команды Единого волонтёрского центра на маяк Кильдинский Северный на острове Кильдин.

Главной задачей первого выезда было отточить логистику и оборудовать место для волонтёрского лагеря. Вместе с нашей командой на остров Кильдин приехали корпоративные волонтёры Кольской ВЭС, которые помогли наладить энергообеспечение на площадке.

С погодой группе активистов повезло, поэтому они сразу приступили к подготовке маяка к ремонту. В планах - не только обновить его фасад, но и заменить лестницу.

Официальный старт ремонтных работ состоится уже 10 июля.

Как отмечает vk.com/opershtab_murman, проект «От родника до океана. Маяки» — это волонтёрские экспедиции, во время которых добровольцы Единого волонтёрского центра приводят в порядок маяки на побережьях Баренцева и Белого морей. Многие из них представляют ценность не только как навигационные сооружения, - это значимые культурные объекты и места притяжения туристов. За три года силами волонтеров отремонтированы три маяка - Кашкаранцевский на побережье Белого моря, Териберский и Вайдагубский - в Баренцевом море.

Проект признан победителем в главной добровольческой премии страны - Международной премии «МЫ ВМЕСТЕ».

Фото (Максим ИСЛАМОВ): https://vk.com/opershtab_murman?ysclid=mlo1n6irtk540945696&z=photo-192959349_457255474%2Fwall-192959349_39995