«От родника до океана. Маяки»: реставрация маяка Кильдинский Северный выходит на финишную прямую

Добровольцы завершили третью экспедицию по восстановлению исторического маяка в Баренцевом море.

Волонтёры привели в порядок фонарное помещение, завершили наружную штукатурку стен и покраску лестничных пролётов. Значительная часть работ была проведена внутри башни: там установили новые металлические ограждения и укрепили входную группу.

Всего запланировано четыре экспедиции. На финальном выезде волонтёры вместе с профессиональными альпинистами завершат покраску фасада.

Проект «От родника до океана. Маяки» – инициатива Единого волонтёрского центра Мурманской области. Его главная цель – бережное сохранение архитектурного наследия и спасение маяков от разрушения. Проект объединяет более 100 добровольцев из государственных учреждений, общественных организаций и крупных компаний региона.

Фото: https://vk.ru/opershtab_murman?ysclid=mlo1n6irtk540945696&z=photo-192959349_457255696%2Fwall-192959349_40190