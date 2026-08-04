«От родника до океана. Маяки»: завершены основные работы по восстановлению маяка Кильдинский Северный

Волонтёры Единого волонтёрского центра завершили покраску маяка Кильдинский Северный. Это уже четвёртый маяк региона, отремонтированный в рамках проекта «От родника до океана. Маяки». Об этом вчера на оперативном совещании рассказал губернатор Андрей Чибис.

«Работы шли весь июль, и сейчас завершён основной этап. Хочу поблагодарить всех единомышленников, волонтёров, добровольцев, которые откликаются для выполнения этих непростых задач», – отметил Андрей Чибис.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в 2026 году состоялся уже четвёртый сезон проекта «От родника до океана. Маяки». Это волонтёрские экспедиции, во время которых добровольцы Единого волонтёрского центра приводят в порядок маяки Баренцева и Белого морей. Многие из них представляют ценность не только как навигационные сооружения, — это значимые культурные объекты и места притяжения туристов. За три года силами волонтеров отремонтированы три маяка - Кашкаранцевский на побережье Белого моря, Териберский и Вайдагубский — в Баренцевом море. В этом году отремонтирован маяк Кильдинский Северный, расположенный на острове Кильдин.

Напомним, проект признан победителем в главной добровольческой премии страны — Международной премии «МЫ ВМЕСТЕ».

Фото (Единый волонтёрский центр): https://gov-murman.ru/info/news/572061/#&gid=1&pid=5