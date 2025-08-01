«От родника до океана»: волонтёры благоустроили семь мемориалов на полуостровах Средний и Рыбачий

Продолжается четвёртый сезон проекта «От родника до океана» Единого волонтерского центра, в рамках которого порядка 250 человек благоустраивают памятники времен Великой Отечественной войны и Вайдагубский маяк. Работы на семи мемориалах уже завершены, на двух объектах – продолжаются.

Так, в прошедшие выходные в районе губы Кутовая у подножия хребта Муста-Тунтури работала команда волонтёров ФГУП «Атомфлот». Добровольцы привели в порядок мемориальный комплекс, посвящённый воинам 135-го стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии Карельского фронта. За три дня сняли слои старой краски и шпаклевки, заделали трещины, восстановили флагштоки, заново покрасили памятник и декоративное ограждение. Прилегающую территорию очистили от сорняков, установили информационные стенды.

«Нам не только удалось привести в порядок территорию памятника, но и в буквальном смысле слова прикоснуться к истории, – отметил волонтёр «Атомфлота» Антон Кожин. – Оборона полуостровов Рыбачий и Средний стала важной страницей в истории Великой Отечественной войны, а 135-й стрелковый полк внёс в неё свой неоценимый вклад. Забыть имена Героев, ценой жизни которых была отвоевана Победа, нельзя. Мы постарались сделать всё, что зависит от нас, чтобы мемориал ещё долго хранил память о подвиге наших предков».

Также на полуострове Средний на протяжении всего июля команда волонтёров Мурманского транспортного филиала компании «Норникель» приводила в порядок братское захоронение советских воинов. Добровольцы покрасили фигуры солдата и женщины, а также завершили благоустройство территории.

«Несколько раз во время выездов мы попадали под дождь, приходилось пережидать в палатках, а потом продолжать работы до позднего вечера. Но в итоге все запланированное было выполнено. Уставшие, перепачканные краской, покусанные комарами и мошками, но при этом очень довольные, что прикоснулись к истории. Наши волонтеры отправились домой, оставив на полуострове Средний частичку своей души», – поделилась впечатлениями волонтёр МТФ «Норникель» Анна Медведкова.

В этом году впервые к проекту «От родника до океана» присоединились мурманские журналисты, которые привели в порядок памятник Литературной землянке. Там в годы войны издавалась самая северная фронтовая газета — боевой листок «Североморец». Ухаживать за мемориалом члены Мурманского отделения Союза журналистов России планируют на постоянной основе.

«Памятник находится на труднодоступном полуострове Средний, добираться к нему пришлось по разбитой дороге, по камням и ухабам. Последние 19 километров ехали почти два часа. Мы покрасили бетонные плиты специальной краской, обновили красную звезду и золотую лиру, струны которой состоят из карандаша, пера и штыка. Починили дорожку к памятнику, убрали растения, разрушающие плитку. Метели и ветра не пощадили информационный щит, поэтому мы запланировали в перспективе изготовить новый в рамках соглашения о шефстве над памятником, которое мы заключили с администрацией Печенгского округа в июне», — сказала руководитель регионального отделения Союза журналистов России Светлана Солдатова.

Одним из самых отдалённых мемориалов, который в этом году также благоустраивают волонтёры, стал мемориальный комплекс погибшим разведчикам на мысе Крестовый в районе Лиинахамари. В ходе ремонтных работ добровольцы мурманского филиала «АтомЭнергоСбыт» провели тщательную ручную очистку скульптуры, постамента и ограждения от загрязнений и старого покрытия, загрунтовали и покрасили комплекс.

Также к волонтерским экспедициям присоединились мурманские энергетики: волонтеры компании «МОЭСК» навели порядок на захоронении в бухте Большое Озерко и почтили память коллег, защищавших в годы войны полуострова Средний и Рыбачий. На месте захоронения рядового электромоториста пулемётного батальона Ивана Демченко, погибшего на боевом посту, прошёл торжественный митинг. В губе Кутовой, где погиб электрик-связист Иван Антипенко, на воду был спущен венок из живых цветов.

Как сообщает Единый волонтёрский центр Мурманской области, в настоящее время к работам приступили участники молодёжного проекта «Тропою героев Заполярья», которые планируют провести благоустройство двух воинских захоронений. В молодёжной экспедиции участвуют ребята из Печенгского округа, Мурманской, Вологодской и Московской областей.

«Полуострова Средний и Рыбачий – особенные места, здесь история оживает перед глазами, поэтому так много волонтёров участвуют в проекте в этом году: никто не захотел оставаться в стороне от такого важного дела – сохранения памяти подвига наших воинов. Видно, что мемориалы были выполнены с любовью, о них заботились, и теперь волонтёры помогают вернуть им изначальный облик. И хотя для многих команд – это первый опыт такой работы, под присмотром опытных кураторов удалось добиться очень хороших результатов», — сказала руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

Напомним, работы на мемориалах уже завершили команда «Движения Первых», участники проекта «Герои Севера» и сводный отряд Единого волонтёрского центра, куда вошли активисты из Мурманской области и других регионов. В рамках четвёртого сезона проекта «От родника до океана» в середине июля добровольцы также отремонтировали Вайдагубский маяк.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551172/#&gid=1&pid=3