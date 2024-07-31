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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.24 13:00

«От родника до океана»: волонтёры открыли после реконструкции родник Архейский

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, волонтёры открыли родник Архейский после реконструкции в рамках проекта «От родника до океана» Единого волонтёрского центра. Расположенный на федеральной трассе по дороге в аэропорт, этот источник пользуется большой популярностью у мурманчан. Третий год он находится под шефством корпоративных волонтёров мурманского филиала компании «АтомЭнергоСбыт». 

Волонтёры мурманского филиала компании «АтомЭнергоСбыт» стали одними из первых участников проекта «От родника до океана» – инициативы по уборкам и облагораживанию родников Мурманской области, запущенной Единым волонтёрским центром в 2022 году.

В том же 2022 году волонтёры компании «АтомЭнергоСбыт» провели уборку на Архейском роднике и в дальнейшем взяли его под постоянное шефство. Через год волонтёры продолжили благоустройство: отремонтировали беседку, покрасили фасад и вновь навели порядок вокруг. За новый летний сезон 2024 года корпоративные волонтёры решились на масштабные изменения: заменили старую беседку на новую, провели уборку территории и взяли пробы качества воды. 

Сложность этого родника в том, что вода весной во время таяния снега подтапливала беседку у источника. Волонтёры, которые в течение трёх лет очищали этот родник и общались с людьми, слушали их пожелания, в этом году сделали его глобальное преображение. Теперь стал более удобным набор воды и в целом порядок на роднике. А главное – подняли и укрепили щебнем основание и площадку вокруг источника.

«Вот уже несколько лет мы шефствуем над этим родником. Два года мы поддерживали порядок на территории родника, делали мелкий ремонт старой конструкции, а в этом году более масштабно благоустроили территорию – поставили новую беседку, установили лавочки для удобства жителей, обновили водосточную систему. Мы и дальше продолжим следить за этим местом и поддерживать чистоту», – сказал заместитель генерального директора-директор филиала «АтомЭнергоСбыт Мурманск» Дмитрий Базаров.

Как сообщает Единый волонтёрский центр Мурманской области, к третьему сезону проекта «От родника до океана» принимают участие корпоративные волонтеры 16 социально ответственных компаний, которые в течение лета выезжают на уборки территорий возле источников и по своей инициативе проводят благоустройство этих площадок.

«Проект начинался с очистки береговых территорий от мусора. Но очень многие люди просили почистить территорию вокруг родников, и именно с этим предложением мы вышли к нашим корпоративным волонтерским группам. Идея в том, что компания берет шефство над каким-то родником, убирает его, модернизирует. Уже половина общественных родников, которые доступны и популярны у мурманчан, находятся под присмотром наших корпоративных волонтёров. Мы благодарим все компании, которые отозвались. Кроме того, волонтёры проводят анализ качества воды, и по QR-коду на табличке люди могут увидеть результаты», – отметила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

На открытии обновленного родника гостей угощали северным иван-чаем, приготовленным на родниковой воде.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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