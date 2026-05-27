От северян ждут заявки на шестой форум «Сильные идеи для нового времени»

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс объявили о старте заявочной кампании на шестой форум «Сильные идеи для нового времени».

Свои проекты и инициативы все желающие могут подать на платформе идея.росконгресс.рф. Приём заявок продлится до 15 июня 2026 года. Затем эксперты отберут топ-100 идей, а самые сильные из них представят на финальном мероприятии, которое состоится 22–23 июля 2026 года.

В 2026 году идеи принимаются по пяти направлениям: социальная сфера, кадровая сфера, технологическая сфера, предпринимательская сфера и экологическая сфера. Особенностью форума 2026 года станет расширенное использование технологий искусственного интеллекта: ИИ поможет на этапе оценки идей, позволит проводить углубленную аналитику стратегических трендов и формировать тематические подборки инициатив для дальнейшей работы с проектами.

За шесть лет существования форума его участниками стали представители не только всех регионов России, но и 45 стран мира. Только в 2025 году авторы подали более 35 тысяч инициатив — это более чем в два раза выше показателя первого форума.

«Сегодня основная конкуренция в мире идёт не только за технологии или ресурсы, но и за время — нужно уметь быстро создавать и внедрять новые решения, привлекать сильные идеи и раскрывать потенциал людей. Поэтому особую ценность приобретают площадки, где инициативы общества получают возможность превратиться в реальные проекты. Форум за шесть лет стал именно таким механизмом. Более 120 тысяч идей, которые подали участники за все время, — это отражение того, как люди видят развитие России, своих городов, экономики, социальной сферы и технологий в будущем», — отметил заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин.

Советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков добавил, что сообщество форума «Сильные идеи для нового времени» сегодня объединяет уже почти 600 тысяч человек, и с каждым годом интерес к участию продолжает расти.

«Это говорит о высокой гражданской вовлеченности и запросе общества на реальные механизмы участия в развитии страны. Форум стал пространством, где инициативы граждан, бизнеса, региональных команд и экспертного сообщества получают возможность перейти от идеи к практической реализации. Лучшие проекты находят поддержку институтов развития, регионов и партнеров, а их авторы получают новые возможности для профессионального и общественного роста», - подчеркнул Антон Кобяков.

Принять участие в форуме может любой желающий — как с готовыми проектами, так и с перспективными инициативами. Каждый участник может разместить свою идею на официальном сайте, получить экспертную оценку, обратную связь от партнёров и комментарии других пользователей. Регистрация и подача заявок доступны по ссылке.

