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Мурманская область. Арктика (16+)01.08.25 19:00

От щадящего графика до шорт в офисе: как компании адаптируются к аномальной жаре

На уходящей неделе сотрудники ФГБУ «Мурманское УГМС» уже неоднократно предупреждали нас об опасном для нашего северного региона явлении: «30-31 июля в дневные часы на юге и в центральных районах Мурманской области, 1-2 августа на большей территории Мурманской области ожидается сильная жара: максимальная температура воздуха +30+33°». А как работать в таких условиях?

Работодатели в этом году чаще готовы из-за аномальной жары переводить сотрудников на щадящий режим работы и лояльнее относятся к нарушениям дресс-кода, сотрудники же мечтают ещё и о «сиесте». К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных экономически активных граждан, а также представители 500 предприятий и организаций из Москвы и Подмосковья.

О том, что уже выполнили рекомендации Роспотребнадзора и перевели сотрудников на щадящий режим работы, заявили представители 24% компаний-работодателей Москвы и Московской области (в прошлом году таких было на 4 п.п. меньше). Ещё 6% собираются сделать это в ближайшие дни. Нет рекомендациям Роспотребнадзора сказали практически в каждой второй компании (49%, и это число за год снизилось на 8 п.п.). Примерно в каждой пятой компании (21%) пока затруднились ответить на наш вопрос.

Однако о том, что в их компании введён щадящий режим работы, заявили только 3% работающих москвичей и жителей Подмосковья (очевидно, что у работодателей и сотрудников разные представления о щадящем режиме и так называемой «сиесте»). Ещё 60% считают, что это было бы отличным решением. 17% — против.

При этом экономически активное население Москвы и Московской области старше 18 лет, работающее в офисе и имеющее рабочий дресс-код, утверждает, что в связи с жаркой погодой работодатели разрешили им некие вольности в дресс-коде (71%).

Время проведения опроса: 23—28 июля 2025 года.

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