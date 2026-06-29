От школьных парт — к новым горизонтам: торжественное вручение аттестатов состоялось в МО «СОШ №289» г. Заозерск

26 июня в ГОБОУ МО «СОШ №289» г. Заозерск Мурманской области прошло торжественное мероприятие: ребята получили документы об образовании, а вместе с ними — билет в новый жизненный этап.

Аттестат — это не просто бумага, а итог большого труда: бессонных ночей над уроками, волнений на экзаменах и радости от первых серьёзных побед. В этот день в зале царила особая атмосфера: радость смешивалась с лёгкой грустью, ведь школьная пора, такая яркая и неповторимая, остаётся позади.

Особой частью праздника стало видеопоздравление министра просвещения РФ Сергея Сергеевича Кравцова — тёплые слова прозвучали специально для выпускников-2026.

Директор школы Ирина Владимировна Кондратенко обратилась к ребятам и родителям, особо отметив, что высокие результаты — это заслуга учеников, педагогов и родителей. Заместитель директора Надежда Васильевна Ожегова рассказала об итогах экзаменационной кампании и пожелала одиннадцатиклассникам удачи при поступлении. А классные руководители нашли для своих учеников самые душевные и теплые напутствия.

Не остались в стороне и родители: они искренне поблагодарили учителей за терпение, мудрость и заботу, которую те дарили детям все эти годы.

Особая гордость — значки ГТО, которые получили выпускники 11 класса, это ещё одно доказательство того, что в школе развивают потенциал не только умных, но и сильных духом. А самым активным представителям родительского комитета вручили грамоты — ведь поддержка семьи важна не меньше учительского труда.

Фото: https://vk.com/zaozadm?ysclid=mlgqwq22wf207620088&z=photo-171749274_457282044%2Fwall-171749274_48818