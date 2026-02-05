От школы до работодателя: в Мурманской области стартовал проект маршрутизации молодёжи

В Мурманской области дан старт проекту по маршрутизации молодёжи. Это важная составляющая реализации национального проекта «Кадры». Инициатива Кадрового центра региона, разработанная при поддержке Минтруда России, напрямую способствует достижению целей нацпроекта по обеспечению экономики квалифицированными специалистами и созданию условий для профессиональной самореализации молодёжи.

Кадровый центр Мурманской области запускает масштабный проект по маршрутизации молодёжи, разработанный Минтрудом России. Основная цель инициативы — оказать комплексную поддержку молодым людям в выборе профессионального пути, образовательной траектории и трудоустройстве в родном регионе.

Участниками проекта станут школьники 9–11 классов, а также учащиеся и выпускники ссузов и вузов. Работа будет вестись с использованием цифровых платформ «Работа России», «Билет в будущее» и «Карьерный навигатор». На первом этапе с каждым участником проведут профориентационную диагностику для оценки склонностей и потенциала. Для тех, кто ещё не определился с профессией, разработают индивидуальные планы содействия занятости, включающие ярмарки вакансий, экскурсии на предприятия региона и тренинги по поиску работы. Выпускникам помогут составить резюме и подготовиться к собеседованиям с ведущими работодателями области.

«Мы создаём условия, при которых молодые люди смогут осознанно выбрать востребованную профессию и получить гарантированную поддержку на пути к профессиональной реализации, в том числе через механизм целевого обучения», — отметила директор Кадрового центра Мурманской области Юлия Рябинова.

Как отмечает региональное Министерство труда и социального развития, проект призван решить острые кадровые задачи Мурманской области, где ощущается нехватка специалистов в сферах строительства, государственного управления, социального обеспечения, обрабатывающих производств, энергетики, здравоохранения и социальных услуг. В настоящее время в квалифицированных кадрах нуждаются такие предприятия, как АО «Мурманэнергосбыт», филиал «СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звёздочка», ООО «Велесстрой», Мурманский филиал ПАО «Россети Северо‑Запад». Среди востребованных вакансий — электрогазосварщики, инженеры, электромонтёры, повара и другие специалисты.

Реализация проекта направлена не только на помощь молодёжи в профессиональном становлении, но и на обеспечение экономики Мурманской области квалифицированными кадрами для устойчивого развития региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561672/#&gid=1&pid=1