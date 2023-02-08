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Мурманская область. Арктика (16+)08.02.23 12:20

От Спутника до школы: губернатор Андрей Чибис провёл рабочий день в Печенгском округе

Накануне губернатор Андрей Чибис провёл рабочий день в Печенгском округе, где осмотрел ряд объектов и пообщался с жителями.

Накануне губернатор Андрей Чибис провёл рабочий день в Печенгском округе, где осмотрел ряд объектов и пообщался с жителями.

Первой точкой посещения главы региона стал населённый пункт Спутник. Здесь на территории военного городка проведены работы по монтажу уличного освещения. Было установлено 67 опор и 139 светильников. Таким образом, уличным освещением охвачена вся жилая зона, спортивные и детские площадки, а также центральная дорога и въезд в городок.

Здесь же губернатор посетил воинскую часть, пообщался с военнослужащими и женским советом.

«У наших защитников есть надёжный тыл. Убеждаюсь в этом каждый раз, общаясь с жёнами военнослужащих. Отмечу, что с самого начала спецоперации правительство региона уделяет особое внимание семьям мобилизованных и участников СВО. Конечно, эту работу мы продолжим», – подчеркнул Андрей Чибис.

Следующим объектом стали многоквартирные дома ж/д станция Печенга 19 километр. Ранее жители жаловались на затопление подвальных помещений. На данный момент в домах проведены ремонтные работы внутридомовых инженерных систем.

Далее глава региона отправился в населённый пункт Луостари. Здесь в 2021 году проведён капитальный ремонт крыш в 13 многоквартирных домах, в 2022 году завершен капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения в 9 многоквартирных домах, по 4 домам работы на завершающей стадии. Завершены работы по капитальному ремонту фасадов в 4 многоквартирных домах, ведётся демонтаж лесов и уборка придомовых территорий. Также в посёлке были заменены наружные сети централизованного отопления и горячего водоснабжения.

«Я прошу регулярно контролировать функционирование инженерных сетей. А также обратить внимание на подвальные помещения в период таяния снега. В случае необходимости нужно принимать меры и не ждать сигналов от граждан», – прокомментировал Андрей Чибис.

После объектов жилищно-коммунального блока Андрей Чибис посетил среднюю школу №7 имени Ю.А. Гагарина. Учреждение – победитель конкурсного отбора по преобразованию школьных пространств «Арктическая школа» в 2022 году. В рамках проекта усовершенствован спортивный зал, закуплено новое спортивное оборудование, установлен скалодром, отремонтированы раздевалки и тренерские.

«Школа заметно изменилась. Рад, что наши дети могут получать образование в современных условиях. А главное, что школа становится ещё и местом, где можно заниматься творчеством и спортом во внеурочное время», – сказал губернатор.

Также глава региона посетил пекарню, которая была открыта в рамках губернаторского гранта, и молодёжное пространство «СОПКИ.СПОРТ».

Рабочий день продолжился встречей с жителями Печенгского округа.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, житель Заполярного рассказал о своей эко-привычке: мужчина с семьей ведёт раздельный сбор мусора. Он поинтересовался о возможностях, которые существуют в Мурманской области, в части раздельного сбора мусора.

Губернатор отметил, что Мурманская область в регионах-лидерах по обработке (сортировке) отходов. В нашей области мусор отправляется либо в технопарк, либо на мусоросжигательный завод, где обязательно сортируется. Также организована работа по сбору и переработке автомобильных шин, которые далее идут на вторичное использование. Например, из переработанных шин производят покрытие для детских площадок.

«Большое спасибо вам за такое осознанное отношение к экологии. Отмечу, мы уделяем большое внимание этому вопросу. В ближайшее время планируем установить, пока в Мурманске, пункты по сбору пластика и макулатуры», – отметил Андрей Чибис.

Кроме этого, глава региона вместе с жителями обсудил дорожную инфраструктуру округа, меры социальной поддержки, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, а также патриотического воспитания.

 

Фото и видео: https://vk.com/wall-186181782_31354

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