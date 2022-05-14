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Мурманская область. Арктика (16+)14.05.22 15:15

От субботника до субботника, или Генеральная уборка родного города

Сегодня в столице Заполярья состоялся очередной общегородской субботник. На уборку вышли тысячи жителей: школьники, общественники, сотрудники учреждений, все неравнодушные мурманчане.

Помимо мурманчан в эти дни в усиленном режиме трудятся коммунальные службы. Рабочие выполняют механизированную очистку проезжей части дорог, тротуаров, уборку лестниц и зеленых зон.

Нынешняя генеральная уборка уже вторая в этом году. По итогам прошлого субботника была убрана территория свыше 32 гектаров, вывезено 636 кубометров мусора.

– В прошлый раз на улицы Мурманска вышло более 4,5 тысячи человек. Уверен, сегодня эта цифра будет намного больше. Субботники дарят отличное настроение, ведь сразу виден результат – областной центр с каждой генеральной уборкой становится все чище и уютнее, – отметил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. – Пользуясь случаем приглашаю всех мурманчан принять участие в ежегодной акции «Чистые берега», которая состоится 21 мая. Все желающие смогут помочь в генеральной уборке мурманских водоёмов.

В следующую субботу от мусора планируется очистить берега озер Семёновского, Окуневого, Среднего, Глубокого, Чистого и Ледового.

 

 

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22350&page=1

 

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Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
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