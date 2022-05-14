От субботника до субботника, или Генеральная уборка родного города

Сегодня в столице Заполярья состоялся очередной общегородской субботник. На уборку вышли тысячи жителей: школьники, общественники, сотрудники учреждений, все неравнодушные мурманчане.

Помимо мурманчан в эти дни в усиленном режиме трудятся коммунальные службы. Рабочие выполняют механизированную очистку проезжей части дорог, тротуаров, уборку лестниц и зеленых зон.

Нынешняя генеральная уборка уже вторая в этом году. По итогам прошлого субботника была убрана территория свыше 32 гектаров, вывезено 636 кубометров мусора.

– В прошлый раз на улицы Мурманска вышло более 4,5 тысячи человек. Уверен, сегодня эта цифра будет намного больше. Субботники дарят отличное настроение, ведь сразу виден результат – областной центр с каждой генеральной уборкой становится все чище и уютнее, – отметил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. – Пользуясь случаем приглашаю всех мурманчан принять участие в ежегодной акции «Чистые берега», которая состоится 21 мая. Все желающие смогут помочь в генеральной уборке мурманских водоёмов.

В следующую субботу от мусора планируется очистить берега озер Семёновского, Окуневого, Среднего, Глубокого, Чистого и Ледового.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22350&page=1