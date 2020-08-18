От судьбы не уйдёшь - списанное судно спасли от пожара, но не от затопления

Выведенное из эксплуатации судно СП164 «Сайда» затонуло у причала в акватории Кольского залива. Вчера вечером на месте происшествия к работе сотрудники Росприроднадзора, Морспасслужбы, а также оперативная группа ЦУКС Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Ведутся работы по установке бонового заграждения на случай розлива технических жидкостей и остатков топлива, работают два катера-бонопоставщика Аварийно-спасательной службы Северного филиала Морспасслужбы Росморречфлота. Для анализа были взяты пробы воды из акватории непосредственно возле судна.

Как уже сообщала редакция «Арктик-ТВ», в микрорайоне Три Ручья, где стояло судно, выведенное из эксплуатации и подготовленное к утилизации, на нижней палубе начался пожар. К борьбе с огнем привлекли 29 человек, в том числе и 14 человек от МЧС.

На борту находились три члена экипажа, которые были сразу эвакуированы. Пострадавших нет.

Ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова. Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку эксплуатации траулера «Сайда» после пожара на нём.