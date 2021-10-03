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Мурманская область. Арктика (16+)03.10.21 18:00

От телефонных мошенников пострадал каждый шестой россиянин

16% россиян становились жертвой телефонных мошенников, теряя деньги или имущество. Лишь 12% граждан никогда не сталкивались с подозрительными телефонными звонками. Такие результаты получили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Подозрительные телефонные звонки с различной периодичностью поступают практически 8-ми из 10-ти россиян: о ежедневных прозвонах от организаций и лиц, которые похожи на мошенников, рассказали 13% респондентов, о нескольких подобных эпизодах каждую неделю — 20%, несколько раз в месяц получают подозрительные звонки 23%, несколько раз в год — 16% опрошенных. Ни разу не сталкивались с телефонными мошенниками лишь 12% россиян.

Жертвами телефонных мошенников становились 16% экономически активных россиян: каждый девятый попался на их удочку однократно, каждый двадцатый — несколько раз. «Звонили якобы из банка, а там известная схема, как под гипнозом»; «Был короткий гудок на телефон, с неизвестного мне номера, я перезвонил, у меня списали 900 рублей, больше на незнакомые номера не перезванивал и даже трубку не беру», — делятся своими историями респонденты.

Жертвами телефонного обмана женщины становятся чуть чаще мужчин (16 и 14% соответственно). С ростом уровня доходов опрошенных среди них растёт количество граждан, которые жалуются на подозрительные телефонные звонки. Аналогичная тенденция наблюдается и с увеличением возраста респондентов. Однако, если россияне с доходом выше среднего становятся жертвами мошенников реже тех, кто зарабатывает меньше, то россияне старше 45-ти — чаще более молодых граждан. Судя по комментариям, молодёжь лучше подковала технически: «Бесплатный определитель вполне справляется. Не все фильтрует, но в разы меньше подозрительных звонков».

Комментарии

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