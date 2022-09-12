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Мурманская область. Арктика (16+)12.09.22 14:00

От траурного церемониймейстера до набивщика боксёрских груш: самые редкие и необычные вакансии в России

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали почти 900 тысяч актуальных вакансий со всей России и выделили самые редкие и необычные предложения о работе.

Редкие и необычные вакансии бывают разными можно разделить на два типа. Во-первых, это вакансии с рядовым функционалом, но с креативным названием – таким образом работодатели стараются привлечь внимание соискателей и собрать больше откликов. Во-вторых, это вакансии с нестандартными, а также уникальными или очень редкими обязанностями, которые заметно выделяются на общем фоне.

Уникальные обязанности

Одной из самых необычных вакансий с уникальными обязанностями стало предложение о работе для траурного церемонимейстера в Магнитогорске. Специалисту предстоит проводить траурные церемонии в залах прощания, на кладбище и в поминальных столовых, а также писать индивидуальные речи. Среди требований можно отметить грамотную речь, навыки ораторского искусства, способность слаженно действовать в нестандартных ситуациях и толерантность.

Ещё одно редкое предложение о работе открыто в Ижевске: компания ищет музыкального менеджера, который займется концептуальной разработкой музыкальных сборников для выпуска на виниловых пластинках, а также будет искать неизвестных или малоизвестных артистов. Зарплата - от 20000 до 30000 рублей на руки. Ещё одна творческая профессия – наставник по актёрскому мастерству, который нужен в Калининграде. А в Великом Новгороде нужен ручник или ручница - на данный момент это единственная вакансия ученика швеи в России!

Интересно, что сразу в нескольких регионах открыты вакансии из сферы классического искусства: в Красноярске ищут артиста симфонического оркестра, в Ханты-Мансийске – артиста оркестра, играющего на кларнете, трубе и валторне, а в Норильске – балетмейстера.

Крупный гипермаркет в Екатеринбурге открыл вакансию детектива, ключевая обязанность которого - ведение скрытого наблюдения в торговом зале, а также выявление и предотвращение фактов хищений и порчи товарно-материальных ценностей. Зарплата - от 33900 рублей до вычета налогов. Еще одно любопытное предложение от работодателей из Екатеринбурга – вакансия вокалиста караоке, в обязанности которого входит исполнение песен, проведение тематических вечеринок и подключение аппаратуры.

Несколько любопытных предложений есть и для тех, кто хорошо владеет словом. Например, одна из компаний Санкт-Петербурга ищет составителя инструкций к бытовой технике, которому придется также тестировать образцы устройств. Зарплата - от 50000 до 60000 рублей на руки. Ещё одна вакансия из города на Неве - писатель-биограф, специалисту предстоит «воплотить в тексте жизнь бабушек начиная с самого детства до сегодняшнего момента», среди навыков отмечена высокая эмпатия. В Москве открыта вакансия специалиста по написанию книг нон-фикшн для начинающего писателя: работать предстоит в соавторстве, причем будущие книги должны быть написаны в стиле Паланика, Бегбедера, Пруста и Буковски.

Кроме того, среди вакансий с редкими обязанностями сегодня встречаются пармейстер (Тюмень), купажист на завод по производству алкогольной продукции (Пермь), набивщик боксерских груш (Нижний Новгород), дегустатор семечек и арахиса (Тамбов), ловец кур (Москва), работник на археологические раскопки (Великий Новгород), егерь (Лодейное Поле), коптильщик рыбы (Велики Новгород).

Креативное название

Среди вакансий с яркими названиями выделился повелитель небоскребов – речь идет о специалисте по продажам первичного жилья в Воронеже. Компания гарантирует будущему повелителю интересные задачи и незаурядную работу, а также предоставляет бесплатное обучение. Зарплата - от 75000 до 200000 рублей на руки. Или, например установщиков  самокатов теперь работодатели начали называть скауты – один из таких требуется в Калининграде.

Агентства недвижимости довольно часто практикуют креатив в названиях вакансий. В частности, риелторам предлагают работу продавцов дома мечты (сейчас такая вакансия открыта в Стерлитамаке) и менеджеров счастья (Уфа).

Ещё один повелитель – повелитель дыма - требуется в Архангельске. Так работодатель пытается найти продавца, которому предстоит трудиться за кассой, поддерживать порядок в торговом зале и консультировать покупателей по ассортименту. Зарплата - от 25000 до 35000 рублей на руки.

Один из излюбленных приёмов работодателей – это вакансии волшебных и мифических специалистов, которые на практике обычно оказываются менеджерами по продажам. Так, в Кургане открыта вакансия волшебника продаж, во Владимире – вакансия чародея, а в Москве – бога построения системы (ему предстоит увеличить продажи в несколько раз). Встречаются подобные предложения и в других профессиональных сферах. Например, в Санкт-Петербурге компания ищет чайную фею для исполнения обязанностей офис-менеджера.

 

Комментарии

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