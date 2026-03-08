От тренингов по психологии до грантов на бизнес: кадровые центры Мурманской области анонсировали программу женских клубов на 2026 год

Служба занятости Заполярья развивает сеть клубов для женщин, семь женских объединений действуют в регионе. На 2026 год запланированы десятки мероприятий, часть которых реализуется в рамках губернаторского проекта «На Севере — малыш». Об этом в преддверии Международного женского дня сообщили в Кадровом центре «Работа России» Мурманской области.

Бизнес и карьера — одно из ключевых направлений. В Кандалакше серия встреч «Мама в деле — мама бизнес-леди» поможет женщинам разобраться в тонкостях открытия своего дела: от выбора системы налогообложения до получения грантов. В Североморске состоится встреча «Женщина-предприниматель», посвященная дням предпринимательства. В Александровском кадровом центре пройдет семинар о возможностях открытия собственного дела, а также запланирован круглый стол «Поддержка женского предпринимательства».

Большое внимание уделяется психологии и самореализации. Занятия по этому направлению проводятся во всех женских клубах при кадровых центрах «Работа России». В Мончегорске пройдут тренинги «Энергия изнутри» и «Чистое общение», занятия для мам, встречи о балансе семьи и карьеры. Женский клуб в Кировске проведет тренинг «Гармония внутреннего мира», мотивационный тренинг «Я верю в себя» и встречу «Разговор по душам». Мурманский кадровый центр приглашает на тренинг «Введение в цветотерапию», трансформационную игру «Эмоциональный интеллект», а также на практикум по арт-терапии и мастер-класс по рисованию мандал.

Для тех, кто находится в поиске работы или задумывается о смене профессии, предназначены мероприятия по профориентации и трудоустройству. В Кандалакше пройдут Дни карьеры с презентациями местных предприятий. Цикл встреч «Профессии в деталях» позволит лучше понять специфику различных специальностей и их востребованность на рынке труда. Практические занятия по составлению конкурентоспособного резюме в Ковдоре помогут увереннее чувствовать себя на собеседованиях.

В Мурманской области при кадровых центрах работают не только женские клубы. Два молодежных клуба открыты в Коле, Мончегорске и еще один откроется 4 марта в Полярнозоринском кадровом центре.

«Наши клубы — это сообщества, где женщины и молодежь находят поддержку, вдохновение и новые возможности. Мы помогаем не только строить карьеру, но и сохранять гармонию, получать радость от общения и творчества», — отметила директор Кадрового центра «Работа России» Мурманской области Юлия Рябинова.

Присоединиться к клубам могут все желающие. Узнать о датах и местах встреч можно в территориальных кадровых центрах «Работа России».

Фото: ttps://gov-murman.ru/info/news/563470/#&gid=1&pid=3