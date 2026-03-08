8 Марта на работе празднуют активнее, чем 23 ФевраляМужчины чаще всего поздравляют жён, женщины — матерей. Бюджеты на подарки к 8 Марта за год выросли
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)08.03.26 18:00

От тренингов по психологии до грантов на бизнес: кадровые центры Мурманской области анонсировали программу женских клубов на 2026 год

Служба занятости Заполярья развивает сеть клубов для женщин, семь женских объединений действуют в регионе. На 2026 год запланированы десятки мероприятий, часть которых реализуется в рамках губернаторского проекта «На Севере — малыш». Об этом в преддверии Международного женского дня сообщили в Кадровом центре «Работа России» Мурманской области.

Бизнес и карьера — одно из ключевых направлений. В Кандалакше серия встреч «Мама в деле — мама бизнес-леди» поможет женщинам разобраться в тонкостях открытия своего дела: от выбора системы налогообложения до получения грантов. В Североморске состоится встреча «Женщина-предприниматель», посвященная дням предпринимательства. В Александровском кадровом центре пройдет семинар о возможностях открытия собственного дела, а также запланирован круглый стол «Поддержка женского предпринимательства».

Большое внимание уделяется психологии и самореализации. Занятия по этому направлению проводятся во всех женских клубах при кадровых центрах «Работа России». В Мончегорске пройдут тренинги «Энергия изнутри» и «Чистое общение», занятия для мам, встречи о балансе семьи и карьеры. Женский клуб в Кировске проведет тренинг «Гармония внутреннего мира», мотивационный тренинг «Я верю в себя» и встречу «Разговор по душам». Мурманский кадровый центр приглашает на тренинг «Введение в цветотерапию», трансформационную игру «Эмоциональный интеллект», а также на практикум по арт-терапии и мастер-класс по рисованию мандал.

Для тех, кто находится в поиске работы или задумывается о смене профессии, предназначены мероприятия по профориентации и трудоустройству. В Кандалакше пройдут Дни карьеры с презентациями местных предприятий. Цикл встреч «Профессии в деталях» позволит лучше понять специфику различных специальностей и их востребованность на рынке труда. Практические занятия по составлению конкурентоспособного резюме в Ковдоре помогут увереннее чувствовать себя на собеседованиях.

В Мурманской области при кадровых центрах работают не только женские клубы. Два молодежных клуба открыты в Коле, Мончегорске и еще один откроется 4 марта в Полярнозоринском кадровом центре.

«Наши клубы — это сообщества, где женщины и молодежь находят поддержку, вдохновение и новые возможности. Мы помогаем не только строить карьеру, но и сохранять гармонию, получать радость от общения и творчества», — отметила директор Кадрового центра «Работа России» Мурманской области Юлия Рябинова.

Присоединиться к клубам могут все желающие. Узнать о датах и местах встреч можно в территориальных кадровых центрах «Работа России».

 

 

 

Фото: ttps://gov-murman.ru/info/news/563470/#&gid=1&pid=3

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Треть жителей Мурманской области, которые используют ИИ в работе, делают это ежедневно
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Комментарий к новости:Делегация Федерации водных видов спорта России посетила уникальный духовный реабилитационно-спортивный центр в Мурманске
Ольга
04.03.26 15:18
Отправила почтой России на Москва - 400 4 посылки 07.02.2026 и все больше о них ни каких данных нет, муж до сих пор их не получил 23853010021272 23853010021319 23853010021425 23853010021579 До Москвы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Д.О Вернер
04.03.26 13:44
До программы #насевережить депутатов было пропорционально количеству населения, а программа не сработала, и население уменьшилось, вот и оптимизируют Думу... Кто помнит, сколько было членов Обкома КПС
Комментарий к новости:Губернатор поддержал инициативу «Единой России» об уменьшении численности депутатского корпуса нашего региона
-Правовая консультация (18+)8 Марта на работе празднуют активнее, чем 23 Февраля
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире21:15«Книжный клуб». Художественный фильм (16+)22:55Городские хроники (6+)23:10«Загадочные убийства Агаты Кристи-3». Художественный сериал, 10 серия (18+)
-PRO Деньги (16+)8 Марта на работе празднуют активнее, чем 23 Февраля-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 1,05 рубля, доллара прибавил 96 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания - 2026-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 и 10 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»