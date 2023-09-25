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Мурманская область. Арктика (16+)25.09.23 13:30

От трудов праведных не нажить палат каменных, или Во ВНИИ труда заявили о появлении «рыночной бедности» в России

Эксперты ВНИИ труда Минтруда заявили о появлении феномена «рыночной бедности» в России. Современная модель бедности в России, которая сформировалась за последние 30 лет, - это по большей части результат недостаточного уровня доходов от занятости. Поэтому можно выделить категорию «рыночной», или «новой» бедности, которая характерна для работающего малоимущего населения. Распространена ситуация, когда люди трудоустроены, но зарабатывают настолько мало, что остаются за чертой бедности.

Как пишут «Известия», такие выводы приводятся в статье «Основные причины и характеристики бедности работающего населения» профессора, заслуженного работника Минтруда Александра Разумова и старшего научного сотрудника ВНИИ труда Ольги Селивановой. Материал опубликован в сентябрьском номере журнала «Социально-трудовые исследования».

Авторы дают такое определение бедности: это невозможность получать зарплату, которая бы обеспечила прожиточный минимум каждого члена семьи работника. Эксперты считают, что в основе «рыночной» нехватки денег лежат высокая доля низкооплачиваемых вакансий в регионах РФ, недостаточный уровень жалованья, неполные и нестабильные формы занятости.

Рыночная бедность в первую очередь растёт из-за сложившейся в субъектах России структуры занятости и разницы в оплате труда, отмечается в статье. Так, наибольшая доля неквалифицированных рабочих в составе малоимущих зарегистрирована в Санкт-Петербурге (38%), Камчатском крае (28%) и Чукотском АО (32%). Меньше всего - в Калмыкии (1,5%), Ингушетии (1,6%), Мордовии (0%).

Также есть различия по возрастным категориям. В исследовании подчеркивается: среди малоимущей группы населения преобладают лица в возрасте от 30 до 39 лет (40%) и 40-49 лет (36%).

Публикация - это узкоспециализированная статья, подготовленная сотрудниками института в процессе исследования одного из сегментов бедности - работающих бедных, сегмента, который не преобладает в структуре бедности, заявили «Известиям» в пресс-службе ВНИИ труда.

«По данным Росстата, численность населения с доходами ниже границы бедности во II квартале 2023 года составила 15,7 млн человек (10,8%), что выступает минимальным значением для этого периода с 2018 года», - подчеркнули там.

В пресс-службе ВНИИ труда добавили: по сравнению со вторым кварталом 2022 года уровень бедности снизился на 1,3 п.п., по сравнению со вторым кварталом 2021 года - на 1,7 п.п. По итогам 2022-го показатель в целом составлял 9,8%. Положительная динамика ожидается и в 2023 году.

Для того чтобы снизить уровень бедности, правительство последовательно ведет работу по нескольким направлениям, подчеркнули во ВНИИ труда. Среди них - поддержка семей с детьми, увеличение МРОТ и содействие занятости.

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