От улицы Полярной до посёлка Малое Сафоново - важные объекты флотской столицы

14 сентября председатель Совета депутатов флотской столицы Евгений Алексеев вместе с депутатами Светланой Евтушенко, Галиной Пузиковой и Олесей Францискевич проконтролировали ход работ сразу нескольких объектов благоустройства, на которых работы находятся в стадии завершения.

Один из них – улица Полярная, где во всем микрорайон асфальтируются дворовые проезды, тротуары, благоустраивается придомовая территория. Асфальтовое покрытие будет заменено на площади более 10 тысяч квадратных метров. На эти цели по решению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса из областного бюджета было выделено 40 миллионов рублей.

Темпы и качество работ членов комиссии удовлетворили. Как пояснил представитель подрядной организации Саид Махмудов, все работы будут завершены до 30 сентября, как и предусмотрено контрактом. Асфальт будет уложен в течение недели, а затем подрядная организация займется уборкой строительного мусора и озеленением.

Галина Пузикова обратила внимание строителей на необходимость обеспечения безопасности работ рядом с гимназией, а Евгений Алексеев высказался за необходимость дальнейшего благоустройства микрорайона там, где не были выполнены работы предыдущими подрядчиками.

Ещё одним объектом, который посетили Евгений Алексеев, Светлана Евтушенко и Олеся Францискевич, вместе с депутатом от избирательного округа посёлка Сафоново Святославом Мордасовым, стало находящееся в стадии строительства новое городское кладбище.

Как бы это грустно ни звучало, но на Земле стопроцентная смертность, и о местах захоронения приходится заботиться, как о социально значимых объектах. Кладбище на окраине посёлка Росляково, несмотря на работы по расширению площадей для захоронений, оказалось переполненным. Возникла необходимость строительства нового кладбища. Было принято решение построить его недалеко от КПП при въезде в ЗАТО г. Североморск со стороны Мурманска на повороте к посёлку Малое Сафоново. Большую часть средств на его строительство выделили из областного бюджета.

Заказчиком строительства выступило Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная похоронная служба». Строительные работы, которые были начаты 1 марта 2021 года выполняет компания «АНВА Прогресс – Мурманск». На данный момент выполнено 85% запланированных работ первого этапа, стоимость которых 112 миллионов рублей. Всего работы разбиты по годам на шесть этапов, вплоть до 2036 года.

Общая площадь проектируемого участка 165,5 тысячи квадратных метров с общей площадью захоронений 55173 квадратных метра. Площадь разрабатываемого участка первого этапа 26,1 тысяч квадратных метров с площадью захоронения 9687 квадратных метров. После завершения работ на первом этапе количество мест захоронений составит 1066, а всего, после завершения работ – 6002.

Руководитель МБУ «СПС». Николай Мургин отметил, что работы выполняются в срок и с высоким качеством. В начале октября они будут завершены.

Святослав Мордасов сказал, что жители посёлка Малое Сафоново зря беспокоились по поводу строительства здесь нового кладбища. Оно с дороги не будет видно, а этот объект городу нужен.

Здесь выполнен огромный объём работ. Вначале был снят заболоченный грунт, а затем уложено более 80 тысяч кубометров песка. Территория кладбища от дороги будет отделена забором. Здесь уже сооружены две площадки для прощания, административный корпус, формируется 6 секторов, в каждом из которых будут проложены по 6 тротуаров. На въезде появится и две парковки для автотранспорта.