От установки тренажёров и турника для детей до проблем с освещением дворовых территорий - Андрей Чибис провёл встречу с жителями Октябрьского округа Мурманска

Губернатор Андрей Чибис сегодня провёл встречу с жителями Мурманска в Октябрьском округе. Участие в ней приняли и глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. В числе тем, которые северяне подняли на встрече с главой региона, благоустройство, образование, здравоохранение, реализация программы «Арктический гектар».

Инициативная группа жителей домов на ул.Старостина, 4, 6, 8 и 10 отметили, что недавно в рамках программы «Комфортное жильё и городская среда» у них прошёл ремонт дворовой территории и была установлена детская площадка. Но проект не был согласован с жителями. Их смущает, что часть участка осталась незадействованной. Северяне обратились в городскую администрацию с просьбой в рамках дополнительного соглашения присоединить площадь и установить тренажёры и турники для детей подросткового возраста, так как в микрорайоне нет ни одной площадки, оборудованной для подростков. Пакет документов уже собран и обращение направлено.

Глава региона отметил, что с детскими площадками в городе и регионе ведётся активная работа – последние 3 года их модернизируют, устанавливают современные детские и спортивные объекты в различных муниципалитетах. Запланированы средства и на будущий год. О детских площадках спросила и жительница дома на ул. Маклакова, 44. По её словам, единственную на несколько дворов площадку в их районе демонтировали 6 лет назад, обещав поменять на новую. Но с тех пор ничего не установили.

«Вы правы, что зоны активного отдыха нужны не только малышам, но и ребятам постарше. Важно также понимать, что у нас большое количество территорий не имеют совсем никаких площадок, и действовать справедливо при распределении ресурсов. Юрий Валерьевич, при планировании благоустройства прошу посмотреть, что в этих случаях можно сделать. Мы точно будем оборудовать площадки разной направленности, в том числе в Мурманске в следующем году. Там, где коллективы заявителей активно к этому подходят, и документы готовы, я уверен, что все получится», – подчеркнул Андрей Чибис и отметил, что активность собственников – один из важнейших элементов в своевременном благоустройстве территорий.

Жительница одного из домов на улице Фрунзе также рассказала губернатору, что территория двора не благоустроена, и у собственников нет средств на то, чтобы самостоятельно это сделать, проблема не решается много лет. Губернатор напомнил, что в таких случаях собственники могут воспользоваться специальными грантами из регионального бюджета.

«В 2022 году мы стимулировали активных собственников, ТСЖ, было выделено 50 млн рублей на реализацию программы. До 5 млн рублей можно было получить грант», – отметил Андрей Чибис и попросил Юрия Сердечкина обратить внимание на ситуацию.

Ещё один северянин попросил губернатора помочь футбольной секции, в которой занимается 150 ребят. Они арендуют помещение на ул. Полярной Дивизии, 5. Крытый стадион с покрытием не подключен к системе водоснабжения и освещения.

Глава региона попросил Юрия Сердечкина в понедельник на оперативном совещании рассказать детали по ситуации с футбольной секцией, и чем можно помочь спортсменам.

Также заявитель предложил губернатору для ремонтных работ в подъездах и других помещениях привлекать студентов профессиональных технических училищ, которые есть в регионе, например, маляров и штукатуров. Присутствующие поддержали предложение аплодисментами.

«Идея хорошая, с точки зрения организации такой практики для студентов и привлечения к работе. Но и качество тоже важно. Я услышал, что если мы ребят будем привлекать, вы готовы мириться с некоторыми несовершенствами. Мы рассмотрим возможность», – сказал губернатор.

Представитель общественной организации рассказал, что их музыкальная группа хотела бы организовать серию бесплатных концертов для военнослужащих в Мурманской области, а также для тех, кто в данный момент находится в госпиталях. Попросил губернатора о содействии. Глава региона ответил, что это прекрасная инициатива и поблагодарил северян.

Участник программы «Арктический гектар» рассказал губернатору, что недалеко от его участка есть дорога, но часть её – в арендной собственности у предпринимателя, который не заинтересован в предоставлении возможности проезда. Северянин попросил главу региона помочь в решении вопроса.

Губернатор отметил, что в региональном Министерстве имущественных отношений есть специальная рабочая группа, которая содействует в решении таких вопросов.

«Мы возьмём на контроль, в понедельник на оперативном совещании попрошу коллег предоставить информацию по ситуации. Мы вас, естественно, поддержим в такой ситуации и подумаем, как в рамках закона её разрешить. Но разбираться нужно предметно», – подчеркнул Андрей Чибис.

Также северяне просили помочь с освещением дворовых территорий, ремонтом лестниц и пандусов, обратили внимание на безопасность дорог к образовательным объектам – эти и многие другие проблемные вопросы успели задать жители Мурманска главе региона. Все обращения приняты в работу, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru