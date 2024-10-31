От установления дифференцированных налоговых ставок до ответственного обращения с животными: состоялось очередное заседание регионального парламента

В заседании Думы 30 октября приняли участие региональные парламентарии, представители органов исполнительной власти Мурманской области, сенатор РФ Татьяна Сахарова. Заседание вёл председатель Думы Сергей Дубовой.

Дума рассмотрела свыше двадцати вопросов, регулирующих различные сферы жизнедеятельности региона.

В их числе блок налоговых законов. Один из них вносит изменения в закон Мурманской области «Об установлении дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий налогоплательщиков по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения». Предусмотрено сохранение минимальных налоговых ставок 5% (для объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов») и 1% (для объекта налогообложения «доходы») для следующих категорий - участники специальной военной операции и их жены, многодетные семьи, социально ориентированные некоммерческие организации и социальные предприятия, организации общественного питания, производители продуктов и напитков. Кроме того, сохраняются льготы для действующих резидентов Арктической зоны Российской Федерации. Проект закона принят в окончательной редакции.

Процедуру третьего чтения прошёл проект закона, вносящий изменения в закон о патентной системе налогообложения. Законопроектом предусмотрено увеличение потенциально возможного годового дохода на уровень инфляции.

Депутаты приняли в первом чтении и окончательной редакции законопроект о дополнительных государственных гарантиях отдельным категориям работников государственных областных организаций Мурманской области. Проект закона, внесённый по инициативе депутата Станислава Гонтарь, устанавливает фиксированные выплаты данной категории работников, что позволяет уменьшить разрыв между работниками в разных учреждениях одной сферы, способствуя социальной справедливости.

Региональные законодатели приняли в третьем чтении законопроект, который устанавливает на 2025 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на территории Мурманской области. Законом Мурманской области на текущий год установлен региональный коэффициент в размере 2,9. При этом, несмотря на увеличение общей стоимости патента для иностранных работников до 8352 рублей, в этом году число выданных патентов выросло. Иностранные работники в основном трудятся на крупных строительных объектах, в сфере ЖКХ, торговле, транспортировке и хранении, туризме, обрабатывающих производствах.

Отмечалось, что повышение регионального коэффициента до четырёх не будет сдерживать рост экономической активности в регионе и обеспечит поступления в региональный бюджет.

В рамках очередного заседания областной Думы рассмотрен законопроект о внесении изменений в закон «Об ответственном обращении с животными в Мурманской области». Данный законопроект был внесён на рассмотрение по депутатской инициативе председателя комитета Мурманской областной Думы по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Андрея Иванова. Проект закона разработан в соответствии с федеральным законом, по которому субъекты Российской Федерации наделены правом самостоятельно определять мероприятия в сфере обращения с животными без владельцев.

«Нападения бездомных собак не единичны, ежегодно случаются сотни тысяч таких происшествий по всей стране. Так, с 2019 года только в Мурманской области от укусов бездомных собак пострадали более 2,3 тысячи человек, в том числе более 100 детей. В то же время, согласно позиции Конституционного суда РФ, человеческая жизнь и безопасность должны стоять на первом месте. А бездомные собаки, особенно агрессивные и больные, представляют реальную угрозу для людей и домашних животных», – отметил Андрей Иванов.

Важно отметить, что к октябрю 2024 года в России аналогичные законы приняты в 10 регионах. Законопроект устанавливает единые требования к порядку осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, согласно которому отловленные животные помещаются в пункты временного содержания для проведения необходимых процедур.

При этом животные без владельца, не проявляющие немотивированную агрессивность, как и прежде, подлежат возврату в прежнюю среду обитания после карантинирования, чипирования, стерилизации и вакцинации.

Возможность гуманного усыпления животных без владельцев законопроектом предусматривается в следующих случаях:

- необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособного животного;

- наличия неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного;

- обнаружения у животного признаков болезней, опасных для человека и (или) других животных, либо если животное является переносчиком этих болезней;

- проявления животным немотивированной агрессивности по результатам проведения освидетельствования в установленном порядке;

- в случае возникновения экстраординарной ситуации в рамках мероприятий, направленных на ее разрешение.

«Экстраординарная ситуация подразумевает, введение особого режима в случае эпидемии, опасной как для человека, так и для животных. Здесь, конечно, самое опасное – это бешенство. Прототип - это ситуация, допустим, со свиным гриппом, когда полностью поголовье все уничтожается», – пояснил парламентарий.

По данным экспертного сообщества, существующие программы по отлову и стерилизации неэффективны, а в некоторых случаях даже вредны, так как оставляют агрессивных собак на улицах. Проводимая в обязательном порядке после отлова стерилизация животного лишает их возможности приносить потомство, но не исключает возможности нападения животных без владельца на людей. В городской среде стерилизованные собаки сохраняют инстинкт охраны территории и кормовой базы, могут собираться в стаи. В том числе зоозащитников, усыпление является более гуманным исходом для агрессивной собаки по сравнению с пожизненным содержанием в неволе.

В настоящее время в Мурманской области в муниципальной собственности находится около 1195 агрессивных животных, бездомных (по данным на 2023 год) - 2204. Порядка 30% отловленных животных без владельцев ежегодно признаются агрессивными и находятся на пожизненном содержании в приютах. При этом их практически невозможно социализировать и пристроить. Например, в 2023 году из принятых в муниципальную собственность животных пристроено всего 4,3 %, за 9 месяцев текущего года - 1,6%.

«Изменение в законодательстве должно начать действовать с 1 января 2025 года. При этом агрессивные собаки, которые уже содержатся в приютах – неприкосновенны. Они доживают до своей естественной смерти в приютах», – подчеркнул депутат.

Законопроект был принят парламентариями в первом и окончательном чтении. Ранее позицию Андрея Иванова поддержали решениями Совета муниципальных образований Мурманской области и прокуратуры Мурманской области.

«Важно отметить, что принимать решение об агрессивности того или иного животного будут специализированные комиссии при приютах, состоящие из кинологов, ветеринарных врачей и представителей подрядных организацией, занимающихся отловом. У нас один из немногих субъектов Российской Федерации, где этот метод поставлен на научную основу. На основании разработок Тимирязевской сельхозакадемии существует специальный тест, с помощью которого определяется немотивированная агрессивность собаки. Комиссии уже существуют и определяют бездомных животных на пожизненной содержание в приюты, на их же базе планируется организовать пункты временного содержания животных. Основная наша задача - следовать принципам гуманности не только по отношению к человеку, но и по отношению к животному. Именно поэтому к животным, признанным агрессивными, планируется применять метод гуманного усыпления: процедура проводится только ветеринарным специалистом безболезненно с предварительным отключением сознания животного (животное вводится в глубокий сон). По истечении всех необходимых процедур неагрессивные стерилизованные животные, вернутся в прежнюю среду обитания», – подчеркнул глава комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин.

Как сообщает пресс-служба Мурманской областной Думы, к октябрю 2024 года в России законы, предусматривающие усыпление животных без владельцев, приняты в 10 регионах: Республика Алтай от 19 декабря 2023 года, Астраханская область от 27 декабря 2023 года, Республика Бурятия от 1 декабря 2023 года, Забайкальский край от 21 декабря 2023 года, Магаданская область от 15 июля 2024 года, Оренбургская область от 4 апреля 2024 года, Самарская область, Республика Тува, Республика Удмуртия, Чукотский автономный округ.

Число граждан, подвергнутых нападению животными без владельцев в Мурманской области в 2023 году составило 455 человек (в том числе 28 детей), за 9 месяцев 2024 года - 317 человек ( в том числе 18 детей).

На пожизненное содержание агрессивных животных местными бюджетами предусмотрено в 2024 году более 85 млн руб.

По данным опроса 2022 года, 43% россиян утверждают, что там, где они живут, бездомных собак много; 47% опрошенных полагают, что в их населённом пункте бездомные собаки угрожают безопасности людей.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31076/