Мурманская область. Арктика (16+)14.07.20 08:00
От вкладов праведных не наживёшь палат каменных
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объём депозитов, в первой декаде июля снизилось до 4,63% - с 4,80% в третьей декаде июня.
Как сообщает ЦБ РФ, таким образом, очередной раз обновлён абсолютный минимум этой индикативной ставки. С начала 2020 года она снизилась на 1,38 процентного пункта - с 6,01% в третьей декаде декабря 2019 года.
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Последние комментарии
Нигора
13.07.20 08:26
Здравствуйте, а где эту помощь получают? Я многодетная мама, у меня нет нечего, живу на съёмного квартире. Можете поделиться, куда обращаться? *** Если есть компьютер, то надо перейти по этой ссылке
Маргарита
10.07.20 10:47
Сегодня смело можно закрывать региональные Минкульт, Минспорт - реальной нет работы, перешли в виртуальную жизнь.
Комментарий к новости:Министр культуры Евгений Гоман с благодарностью покидает пост
Виктор
02.07.20 12:17
Всегда было чисто, хватит врать! Арктик ТВ, сильно разбогатели? Сколько вам выплачено за этот лжерепортаж? Продажный канал, как и все остальные, кому Чибис дает. 10 лет в Мурманске живем, всё время вы
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МУСОР»
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