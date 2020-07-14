От вкладов праведных не наживёшь палат каменных

Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объём депозитов, в первой декаде июля снизилось до 4,63% - с 4,80% в третьей декаде июня.

Как сообщает ЦБ РФ, таким образом, очередной раз обновлён абсолютный минимум этой индикативной ставки. С начала 2020 года она снизилась на 1,38 процентного пункта - с 6,01% в третьей декаде декабря 2019 года.