От восхищения до пессимизма – всего два километра

На канале «STAR NEWS» сегодня появилась видеозарисовка о городе-герое Мурманске с необычным заголовком: «Мурманск - о том, как в 21 веке ходят в туалет на улицу». Блогер Дана Шереметева решила в 15-минутном ролике рассказать и показать зрителям о том, как и зачем строили столицу Арктики, как и чем живёт наш город, о северных деликатесах, об изысканных рыбных блюдах в лучшем «национальном» ресторане.

Но радужное повествование молодой журналистки о красотах Мурманска: фонтанах, скверах и фонтанах, ресторанах и кафе почти полностью перечёркивают мрачные зарисовки о том, как живут горожане всего в двух километрах от центральной площади областного центра.

«Это другой Мурманск!», - восклицает Дана Шереметьева и показывает знаменитые «деряшки» на улицах Калинина и Куйбышева. Совершая «героический» поход по аварийным домам, журналистка вспомнила и об обещании партии власти в лице Алексея Веллера «100-летию Мурманска - без деревяшек!». Свои отрицательные эмоции от увиденного Дана подкрепила откликами мурманчан о жизни в областном центре, в которых звучали пессимизм и нотки надежды на лучшее.