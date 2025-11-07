От зарплаты до саморазвития — что вдохновляет россиян трудиться

Каждого четвертого россиянина деньги мотивируют к труду, каждого одиннадцатого — результаты работы. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Главным источником вдохновения в работе для россиян ожидаемо является зарплата (25% опрошенных). На втором месте — достижение целей и результатов (9%), а на третьем — коллеги и атмосфера в коллективе (7%). Рабочий процесс и общение с людьми вдохновляют по 6% россиян.

Возможность приносить пользу, условия для развития или нестандартные задачи нравятся 4%. 3% рассказали, что занимаются любимым делом. 2% благодарны своему работодателю за возможность реализовать себя.

Только 9% респондентов заявили, что их ничто не вдохновляет в работе.

Хотя для представителей обоих полов деньги являются главным мотиватором, мужчины упоминали их чаще женщин (29% против 22% соответственно). Россиянки же значительно чаще мужчин черпают вдохновение в общении с людьми (13% и менее 1%).

По сравнению с результатами аналогичного опроса, проведенного год назад, россияне стали чуть чаще говорить, что черпают вдохновение в новых вызовах и задачах.

Время проведения опроса: 22—31 октября 2025 года.