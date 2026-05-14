От живописи до хореографии: лауреаты регионального этапа конкурса «Молодые дарования России» выступят в Мурманске

14 мая в мурманской Детской школе искусств №3 состоится концерт лауреатов регионального этапа общероссийского конкурса «Молодые дарования России». На одной сцене соберутся юные таланты, чьё мастерство уже отмечено областными экспертами. В концерте примут участие ученики детских школ искусств, а также студенты Мурманского колледжа искусств.

Как сообщает vk.com/murmanculture, северяне от 13 до 19 лет продемонстрируют свои способности в следующих направлениях: живопись; хореография; декоративно-прикладное творчество; музыкальное, театральное и цирковое искусство.

«Молодые дарования России» — это всероссийская юношеская творческая олимпиада с международным участием. Она направлена на сохранение и развитие системы художественного образования, выявление и поддержку молодых талантов.

Организатор — Министерство культуры РФ. По итогам проведения конкурса имена лауреатов внесут в Государственный информационный ресурс одарённых детей.

