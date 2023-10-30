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Мурманская область. Арктика (16+)30.10.23 08:45

«От зимы до осени» никому не будет скучно

9 декабря в 16.00 ансамбль народной песни «Горенка» и фольклорный ансамбль «Потешенки» приглашают северян на необычный концерт.

Как пишет vk.com/mokm51, в повседневной жизни одно время года сменяет другое через каждых три месяца. И вот 9 декабря должно произойти чудо! Те, кто придёт на концерт в Мурманский областной Дворец культуры имени С.М. Кирова, попадут в сказку. Повелителями смены времён года станут артисты. Именно они будут решать, когда одно время года сменится другим.

С давних пор повелось на русской земле славить песнями приход снежной зимы, тёплой весны, красного лета, урожайной осени. Дети и подростки приглашали выглянуть солнышко, прилететь птиц, пролиться дождю. Складывались в народе пословицы, загадки, припевки о временах года.

Ребята будут славить снежную зиму, вместе мы растопим лёд на реках, пойдём косить траву на Петровских зорях. Вместе с вами встретим осень, богатую урожаем. А наши весёлые «Потешенки» прогонят и похоронят мух… Чтобы они, надоедливые, больше никому не докучали.

И, конечно, даже побываем на посиделках!

 

Фото: https://vk.com/mokm51?z=photo-23902826_457277559%2Falbum-23902826_00%2Frev

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