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Мурманская область. Арктика (16+)05.10.22 15:45

«От знаний и ценностей, которые вы прививаете ученикам, зависит будущее России»: Андрей Чибис поздравил педагогов региона с Днём учителя

Сегодня в Мурманской области чествуют педагогов. Поздравляя с Днем учителя, губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что в регионе трудится более 10 тысяч педагогов, и сегодня одной из важнейших их функций стала воспитательная. 

«Каждый из нас прекрасно помнит своего первого учителя. Это не просто человек, который дает знания, но и тот, кто воспитывает в детях важные для нашего общества идеалы. В этом зале те, кто по-настоящему любит свою работу, это видно по сияющим глазам и открытым лицам. С учетом свободы доступа к любой информации, воспитательная функция школы становится как минимум на равных с образовательной. Нынешние дети более свободны и критичны. И вы успешно находите к ним подход. Наши школьники, выпускники добиваются успеха. Я желаю вам удачи, здоровья, сил. В непростое, историческое время от роли школы, вашей роли, ценностей, которые вы привьете ученикам, зависит будущее, какой будет наша страна и люди», – подчеркнул глава региона. 

Андрей Чибис вручил лучшим педагогам награды, среди которых ведомственный знак отличия министерства просвещения РФ «Отличник просвещения», нагрудные знаки «Молодость и профессионализм», «Почетный работник сферы образования», почетные грамоты и благодарности губернатора Мурманской области. Всего их получили 30 педагогов.  

К поздравлениям присоединилась министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова. Она отметила, что в Кольском Заполярье работают специалисты высокого уровня. 

«Слово учитель – формула особого отношения, признания авторитета и мудрости. Все задачи, которые стоят перед нашей системой образования, вы решаете успешно, ответственно относитесь к своему делу. Будь это введение обновленных образовательных стандартов, или создание комфортных условий для учеников. Вы развиваете наших детей, вкладывая душу и сердце. Вы растите новые поколения россиян. Ваш труд – в судьбах тысяч людей. Спасибо вам за это», – сказала Диана Кузнецова. 

Глава регионального Минобра наградила учителей почетными грамотами и благодарностями ведомства.  

В преддверии церемонии губернатор Андрей Чибис, вице-губернатор Юрий Фомин и министр образования и науки Диана Кузнецова встретились с 12-ю педагогами – победителями конкурсного отбора программы «Земский учитель» в 2022 году. Все они с 1 сентября приступили к работе в школах Мурманской области. 

«Каждый из учителей получил внимательный и радушный прием от коллективов, директоров школ и администраций муниципалитетов. Всем предоставлено жилье и организуется необходимая помощь по любым вопросам. Педагоги настроены позитивно и сходятся в том, что у нас очень талантливые и умные дети», – отметил губернатор по итогам встречи.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в Мурманскую область переехали учителя из Астраханской, Вологодской, Свердловской областей, Калмыкии, Тывы, Забайкальского и Краснодарского краев, некоторые передислоцировалась из городов нашего региона. Педагоги трудоустроены в Кандалакше, Шонгуе, Лиинахамари, Оленегорске, Полярных Зорях, Мончегорске, Никеле, Заполярном. 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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