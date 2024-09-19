Отборочной комиссии XVI Международного кинофестиваля «Северный характер» предстоит рассмотреть более 300 заявок

Завершился приём заявок на участие в XVI Международном кинофестивале «Северный характер», который пройдёт в Мурманске с 11 по 17 ноября 2024 года.

Всего за месяц организаторам кинофестиваля пришло рекордное количество заявок - более 300! Самые популярные у участников номинации, как обычно, короткий метр - 140 работ, и документальный фильм - 85 работ. Заявки пришли от кинематографистов из России, Норвегии, Армении, Китая, Индии, Казахстана, Италии, Латвии, Сербии и других стран.

В рамках фестиваля пройдут: конкурсный показ фестивальных работ; просмотры и обсуждения телепрограмм и фильмов; мастер-классы российских кинорежиссёров; презентации кинопроектов; внеконкурсный показ фильмов и телевизионных программ; культурная программа, а также конкурс для молодых кинематографистов «Киношторм».

Номинации фестиваля: «Полнометражный игровой фильм», «Документальный фильм» до 90 минут, «Анимационный фильм» до 30 минут, «Короткометражный игровой фильм» до 30 минут, «Сериал».

С сегодняшнего дня к работе приступила отборочная комиссия, коллегам необходимо будет выбрать лучшие работы, отражающие дух и идеи фестиваля.

«Для нас важно, чтобы в кинолентах была отражена тема бережного отношения к хрупким экосистемам Арктики, историям и судьбам представителей коренных малочисленных народов севера, живущих в гармонии с природой. Мы покажем фильмы различных жанров, снятых на севере или северными режиссерами, охватывающие широкий спектр тем: от истории до сегодняшнего дня, от поиска смысла до выбора героями своего места в жизни. Мы приветствуем фильмы со всего мира, которые рассказывали бы о национальных особенностях народов, населяющих нашу планету. Мы будем рады фильмам на социальную тематику, например, раскрывающим отношения между поколениями, а также лентам о проблемах молодежи», - подчеркнула Светлана Солдатова, президент МКФ «Северный характер».