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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.23 16:35

Отчёт главы администрации города Мурманска был принят депутатами Совета депутатов без замечаний

Сегодня на заседании Совета депутатов города Мурманска был представлен отчет о работе в 2022 году главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина.

В своём докладе он обозначил основные результаты работы в прошлом году: это возобновление жилищного строительства, начало строительства двух школ: на улице Советской и на переулке Казарменном, обновление общественных и дворовых территорий, ремонт улично-дорожной сети и многое другое.

Администрация города Мурманска работает в тесном и эффективном взаимодействии с правительством Мурманской области. Благодаря региональной поддержке в рамках плана «На Севере - жить» реализуется целый комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества жизни мурманчан.

В прошлом году в Мурманске реализовывались шесть нацпроектов, в том числе один из самых важных - национальный проект «Демография». В этом смысле прошлый год стал для Мурманска знаковым - впервые за последние тридцать лет были построены два новых детских сада – на улице Достоевского и на улице Капитана Орликовой.

Сделать детские учреждения комфортными и современными - основная идея проекта по модернизации пространств «Арктическая школа», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. За три года в рамках проекта выделены 156 грантов учреждениям Мурманской области. В детских садах и школах Мурманска благодаря проекту обновились 35 пространств. В 2022 году гранты на преобразование пространств получили 11 школ и 10 детских садов. В 2023 году победителями отбора стали пять образовательных учреждений города Мурманска.

Глава администрации Юрий Сердечкин отметил востребованность проекта «Арктическая школа» и подчеркнул, что этим усилия по модернизации образовательных учреждений не ограничиваются. 20 площадок «Уникум» открыты в Мурманской области, 12 из них - Мурманске. Новые и современные кабинеты физики, химии, информатики, биологии дают школьникам возможность более глубоко заниматься научно-исследовательской работой, готовиться к олимпиадам на площадках лицеев в каждом округе. По программе «Теплое окно» в прошлом году в 25 школах заменили 1370 оконных блоков. До конца 2024 года планируется замена оконных блоков во всех общеобразовательных учреждениях.

Мурманская область - в числе лидеров по количеству по количеству модельных библиотек, 19 открыты по региону. Из них семь работают в Мурманске - библиотечной столице России - 2023. В 2022 году успешно реализованы два проекта: это «Умная библиотека», расположенная по адресу ул. Пономарева, 9/5 и «Живая библиотека» на ул. Скальная, 13.

Ещё одно важное событие в сфере культуры - начало реконструкции объекта культурного наследия здания кинотеатра «Родина». К нему удалось приступить благодаря соглашению о сотрудничестве между Мурманской областью и ПАО «НОВАТЭК». Сейчас идёт активное обсуждение с молодежью, с активистами того, каким должно стать функциональное наполнение новой «Родины», - рассказал Юрий Сердечкин.

Отчёт главы администрации города Мурманска был принят депутатами Совета депутатов без замечаний.

Фото: https://murmansovet.ru/?ELEMENT_ID=7611

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