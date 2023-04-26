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Мурманская область. Арктика (16+)26.04.23 14:45

Отчёт губернатора: 115 новых проектов в сфере туризма реализуется в Мурманской области

С целью развития туристической деятельности в регионе субъектам туриндустрии оказывались всесторонние виды государственной поддержки. Так, за 2019-2022 годы был оказан беспрецедентный набор мер поддержки: 115 проектов индустрии туризма и гостеприимства получили помощь на общую сумму свыше 350 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках отчёта перед Мурманской областной Думой.

Увеличение финансирования государственной поддержки субъектов туриндустрии региона в 30 раз по сравнению с другими годами стала возможна благодаря федеральной поддержке и реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и Плана «На Севере – Жить!». Так, в 2020-2021 годах в Кировске были проведены работы по созданию двух систем искусственного оснежения для горнолыжных трасс северного и южного склона горы Айкуайвенчорр, а также для воспитанников Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Создание системы искусственного оснежения склонов позволило сделать относительно фиксированным открытие горнолыжного сезона в Хибинах, что способствует росту туристского потока.

Ещё одним из направлений работы Комитета по туризму Мурманской области стали проекты государственной поддержки по введению объектов придорожного сервиса, среди которых - многофункциональный сервисный комплекс «Atlas» на 1517 км федеральной трассы Р-21 «Кола» и кафе «Титовка» на трассе Р-21 «Кола» по пути из Печенгского округа в Мурманск.

«Начиная с 2019 года вырос не только туристический поток в регион, но и создается новая инфраструктура для развития туризма. Мы видим заинтересованность бизнеса. Еще одним из ярких показателей развития отрасли стали региональные туроператоры, количество которых выросло к 2022 году почти в 2 раза к показателю 2019 года», - отметил губернатор.

Стоит также отметить, что ключевым событийным мероприятием региона ежегодно становится Арктический фестиваль «Териберка», который включен в программу председательства Российской Федерации в Арктическом совете 2021-2023 годах, а также два года подряд входит в календарь топ-50 мероприятий Национального календаря событий. 

Кроме того, Мурманская область успешно обозначила свою роль в сфере туризма на всероссийском уровне на ряде ведущих национальных премий в сфере туризма и общественных связей, среди которых:  Russian Travel Awards (2023 год) в номинациях: «Территория гастрономического туризма» (1 место); «Территория Арктического туризма» (1 место); «Территория приключенческого туризма» (1 место); «Территория горнолыжного туризма» (2 место); «Лучшая региональная стратегия развития туризма и индустрии гостеприимства» (3 место); Гран-при Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Северо-Запад (2023 год),  Финальный лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» (2023 год);  малая Бронзовая медаль Русского географического общества (2022) и многие другие. 

В регионе запущен цифровой гид «Туристический портал Мурманской области» https://murmansk.travel/, который с каждым годом посещает все больше туристов.

Посещаемость туристического портала за первый квартал 2023 года составила более 40 тысяч уникальных посетителей, сообщает региональный комитет по туризму.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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