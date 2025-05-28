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Мурманская область. Арктика (16+)28.05.25 15:30

Отчёт губернатора Андрея Чибиса: благодаря поддержке Президента России Владимира Путина будет продолжена масштабная работа по преображению военных гарнизонов

Об этом сегодня заявил губернатор Андрей Чибис в ходе ежегодного отчёта депутатам Мурманской областной Думы о работе регионального правительства. Губернатор Андрей Чибис обозначил итоги программы реновации ЗАТО и представил планы на ближайшее время.

Напомним, преображение заполярных гарнизонов – инициатива губернатора Андрея Чибиса, которую поддержал Президент России Владимир Путин. На Международном арктическом форуме в марте этого года глава государства поручил продлить программу реновации ЗАТО до 2030 года с федеральным финансированием по 10 млрд рублей ежегодно.

«Это, конечно, очень серьёзный источник финансирования, прежде всего, конечно, для нашей области, для того чтобы менять качество жизни наших военнослужащих, членов их семей, которые обеспечивают тот самый форпост нашей Мурманской области, глобальную безопасность стране и с доблестью и честью выполняют задачи в рамках специальной военной операции. Низкий им за это поклон!», – сказал Андрей Чибис.

Планы на 2025-2026 годы включают капремонт 128 многоквартирного дома, благоустройство 51 дворовой территорий, ремонт 466 квартиры для военнослужащих, 298 подъездов и 16 объектов ЖКХ, а также снос 18 зданий пустующего жилищного фонда. Помимо этого, планируется завершить строительство крытого бассейна в Североморске и Дома культуры в Алакуртти, построить центр энергопитания в Североморске, пять детских садов и одну школу. Всего 106 мероприятий почти на 20 млрд рублей.

Глава региона подчеркнул, что с 2019 года по программе реновации ЗАТО в Мурманской области выполнено более 3000 мероприятий на общую сумму 27,8 млрд рублей. Благодаря всем реализуемым мероприятиям удалось улучшить качество жизни в населённых пунктах, где проживает 157 тысяч человек.

Так, в 2024 году мероприятия по развитию военных гарнизонов проведены в ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО город Заозерск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Островной, Оленегорске, Мончегорске, Кольском и Кандалакшском и Печенгском округах.

Так, построена новая школа на 250 мест, открыто 18 пространств «СОПКИ», «СОПКИ.СПОРТ» и «СОПКИ.СЕМЬЯ», выполнен капитальный ремонт хирургического корпуса ЦРБ в Североморске, капитально отремонтировано две школы, 161 многоквартирный дом, четыре объекта ЖКХ, отремонтировано 37 учебных заведений и социальных объектов, 440 квартир, 21 км дорог, 152 подъезда в 46 многоквартирных домах, а также благоустроено 38 дворовых территорий и пять общественных территорий.

В настоящее время идёт активная работа по формированию комплексного плана на 2027-2030 годы с учётом предложений муниципалитетов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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