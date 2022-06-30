Отчёт губернатора Андрея Чибиса: Мурманская область – лидер по привлечению инвестиций в Арктике

Губернатор Андрей Чибис вчера представил депутатам Мурманской областной Думы ежегодный отчёт о деятельности регионального правительства. В своем выступлении глава региона уделил внимание вопросам поддержки предпринимательства.

Губернатор отметил, что обеспечение благоприятного инвестиционного климата – один из ключевых приоритетов правительства Мурманской области. Для решения соответствующей задачи в регионе реализуются меры, направленные на совершенствование законодательства в части упрощения условий ведения бизнеса, сокращения административных барьеров, обеспечения необходимого качества правоприменительной практики.

«Даже в условиях пандемии одной из главных задача оставалось – экономическое развитие. Мы понимали: если вместе не создадим фундамент для роста, то не сможем инвестировать в качество жизни людей», – отметил губернатор

Так, благодаря решениям, продуманным совместно с Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области, руководствам крупнейших предприятий, работающих в регионе, удалось в условиях, когда по всей стране закрывалось производство и останавливались стройки, найти и реализовать решения, которые позволили не останавливать работу крупных промышленных предприятий, строительных площадок и реализацию инвестиционных проектов. Кроме того, они продолжили деятельность в рамках строгого соблюдения всех санитарно-эпидемиологических правил и требований. Такая политика правительства Мурманской области привела не просто к удержанию ситуации с бюджетом под полным контролем, но и к получению дополнительных доходов, которые были направлены на обеспечение социальных обязательств и на дальнейшее развитие экономики региона.

Губернатор напомнил, что по индексу промышленного производства Мурманская область поднялась с 48-го на 27-е место по стране. В 2021 году он составил 107,5% относительно 2020 года (в среднем по России - 105,3%).

В регионе успешно реализуются мероприятия в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Так, число самозанятых граждан увеличилось по сравнению с 2020 годом в 2 раза. В регионе действует широкий спектр мер поддержки, а также различные льготные программы. Самозанятым гражданам и начинающим предпринимателям выдано 63 микрозайма на сумму 58 млн рублей. Кроме того, 26 социальным предприятиям предоставлена поддержка в виде гранта на общую сумму 21 млн рублей. 20 субъектов малого и среднего предпринимательства выведены на экспорт с помощью Центра поддержки экспорта Мурманской области 20 субъектов малого и среднего предпринимательства, заключены контракты на сумму 9 млн долларов США.

В регионе успешно функционирует Фонд развития малого и среднего предпринимательства, предоставлены поручительства на сумму 285,6 млн рублей, что позволило субъектам МСП привлечь 577,4 млн кредитных ресурсов. Имущественную поддержку путем размещения на площадках регионального бизнес-инкубатора получили 53 субъекта МСП и самозанятых гражданина.

На территории Мурманской области действуют не только финансовые меры поддержки. 1814 субъектам МСП, гражданам и самозанятым гражданам предоставлены информационно- консультационные и образовательные услуги.

Также глава региона отметил, что Мурманская область – лидер по привлечению инвестиций в Арктике.

В 2021 году правительством Российской Федерации одобрены уточнения в федеральный закон о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктике, расширяющие возможности для получения статуса резидента, которые активно продвигались правительством Мурманской области.

Для субъектов малого предпринимательства были установлены исключения в части требований по осуществлению капитальных вложений в создание либо модернизацию объектов недвижимого имущества. Таким образом, увеличилась привлекательность режима АЗРФ для небольших компаний, а объем заявленных инвестиций стало возможным направить на закупку необходимого оборудования и других основных средств.

Как сообщил губернатор, фактический объем инвестиций компаний в статусе резидентов АЗРФ в экономику региона по состоянию на 31 декабря 2021 составил 11,87 млрд рублей, создано 635 новых рабочих мест.

Андрей Чибис отметил, что режим АЗРФ продолжает оставаться привлекательным для бизнеса всех отраслей. За прошедшие 5 месяцев 2022 года общее количество резидентов этого преференциального режима в Мурманской области увеличилось еще на 46 субъектов. По состоянию на 8 июня 2022 их количество составило 152. Общая сумма заявленных инвестиций резидентов АЗРФ в Мурманской области составляет 146,5 млрд рублей, количество запланированных новых рабочих мест – более 5,3 тысяч. Ожидается, что в 2022 году резиденты АЗРФ создадут около 400 новых рабочих мест, а сумма инвестиций в рамках проектов составит свыше 20 млрд рублей.

Так, в 2022 году в рамках ПМЭФ-2022 был подписан ряд инвестиционных соглашений, позитивно влияющих на социально-экономическую жизнь региона. Одно из них –меморандум о взаимодействии при реализации инвестиционных и социальных проектов между правительством Мурманской области и горно-металлургической компанией «Норильский никель». Он предполагает строительство завода белой металлургии «Большая медь» в Мончегорске. В рамках проекта будет создан новый микрорайон для сотрудников. Благодаря инвестициям появятся новые рабочие места. Современные технологии, которые планируются применять в производстве, позитивно скажутся на экологии региона. Таким образом, проект поможет комплексному развитию сразу нескольких отраслей.

Как отметил Андрей Чибис, новый вектор развития задаст крупнейший инвестиционный проект по газификации региона. Проект не только привлечёт до 400 млрд инвестиций в основной капитал, но и обеспечит создание более 20 тысяч рабочих мест, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

«Принципиально важно, что в данном вопросе мы получили поддержку главы нашего государства. Этот проект трансформирует наш регион, сделает Мурманскую область другой, с точки зрения технологичности уклада промышленности, переработки сырья и качества жизни людей», – заключил губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/