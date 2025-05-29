Отчёт губернатора Андрея Чибиса: Мурманская область остаётся лидером по инвестициям и количеству резидентов в Арктической зоне РФ

За 2019-2024 годы объём инвестиций в основной капитал составил почти 1,5 трлн рублей. Об этом вчера сообщил губернатор Андрей Чибис в рамках ежегодного отчёта перед Мурманской областной Думой.

«У нас высокий инвестиционный рейтинг, мы остаёмся лидером по количеству инвестиций и количеству рабочих мест в рамках преференциальных режимов», – отметил глава региона.

Мурманская область продолжает демонстрировать высокую инвестиционную привлекательность, удерживая лидирующие позиции по инвестиционной активности среди резидентов Арктической зоны России.

Мурманская область на протяжении пяти лет существования преференциальных режимов держит первенство как по количеству резидентов, так и по количеству инвестиций среди резидентов АЗРФ. Сейчас насчитывается 298 резидентов АЗРФ, а в рамках первой, созданной в АЗРФ территории опережающего развития «Столица Арктики» – восемь резидентов. Объём фактически осуществленных инвестиций составил более 269 млрд рублей, резидентами создано более 5,8 тысячи рабочих мест.

Почти половина проектов резидентов АЗРФ находится в активной стадии реализации, а 55 проектов уже введены в эксплуатацию. Инвестиционная деятельность охватывает широкий спектр отраслей, включая туризм, сферу услуг, строительство, логистику, а также другие приоритетные направления экономики Мурманской области. Только с начала 2024 года 101 компания, включая индивидуальных предпринимателей, сделали выбор в пользу Арктической зоны, получив статус резидента АЗРФ, что подтверждает привлекательность региона для бизнеса.

Как отметил губернатор, инвестпортфель Мурманской области включает проекты с перспективами вложений более 3,2 трлн рублей до 2035 года.

«Экономика – основа жизни людей, основа тех средств, которые вкладываются в социальную среду, а учитывая стратегический характер нашей области, развивать эту сферу – наша главная задача. Несмотря на пандемию и жёсткие санкции, которые не прошли мимо нас, благодаря активной позиции трудовых коллективов, компаний и поддержке Президента страны нам удаётся двигаться вперёд», – подчеркнул глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/