Отчёт губернатора Андрея Чибиса: «Поддержка участников специальной военной операции, – большая честь для нас и наша ответственность»

Оказание помощи северянам, которые участвуют в СВО, являются безусловным приоритетом среди задач регионального правительства. Об этом вчера в ходе традиционного отчёта перед депутатами Мурманской областной Думы и северянами, внёсшими существенный вклад в развитие и безопасность региона, сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Поддержка участников специальной военной операции, – большая честь для нас и наша ответственность. Подчеркну, что воинов поддерживает не только региональное правительство, – спасибо всем, кто объединился для того, чтобы помогать нашим ребятам и членам их семей. Ещё раз обращаюсь к людям в погонах, сидящим в зале, – мы будем стараться делать всё, что необходимо для вашей поддержки! Я уже рассказывал свои впечатления от поездки на передовую в 61 бригаду Северного флота, – бойцы самостоятельно мастерят всё, что необходимо для успешных действий: боеприпасы, средства РЭБ, беспилотники, изобретают новые и усовершенствуют действующие модели. Это достойно восхищения», – отметил губернатор.

Так, с первого дня СВО правительство региона оказывает необходимую помощь. Закуплено 238 тысяч единиц груза, включая бронежилеты, квадрокоптеры, тепловизоры, лазерные прицелы, средства РЭБ, автомобильную технику и многое другое. Помощь оказывают и организации. Партия «Единая Россия» запустила акцию «Север помогает», – северянами уже собрано более 732 тонн дополнительной помощи.

Также с начала специальной военной операции в регионе создана система дополнительных мер поддержки участников СВО и членов их семей.

На сегодня в регионе действует 34 вида поддержки. Комплекс мер для участников СВО и их близких постоянно расширяется. На сегодняшний день состоялось уже более 580 встреч с семьями участников СВО, в том числе и с участием главы региона Андрея Чибиса. Благодаря этому внедрены новые программы. Среди наиболее востребованных – меры поддержки детей участников СВО. Все они обеспечены бесплатным питанием в государственных областных и муниципальных образовательных организациях, могут бесплатно посещать детские сады и имеют приоритетное право на посещение кружков, секций, предоставление путевок в лагеря дневного пребывания и загородные оздоровительные учреждения. По решению губернатора студентам, которые учатся в Мурманской области, но за пределами родных населённых пунктов, полагается ежемесячная денежная выплата на оплату проезда к месту проживания и обратно в размере 2 тысяч рублей. Студентам негосударственных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования в нашем регионе, предусмотрена ежемесячная выплата на питание в размере 5 тысяч рублей. Студентам колледжей и техникумов из семей участников СВО компенсируют и затраты на проживание в общежитии.

Поддержка также затрагивает вопросы, связанные с жильём и получением земельных участков. Так, участникам СВО или их супругам, а также супругам погибших участников СВО предусмотрена единовременная денежная выплата по программе «Свой дом в Арктике» в размере 1,5 млн рублей. По поручению губернатора в Мурманской области установлена единовременная выплата для улучшения жилищных условий в размере 5 млн рублей Героям Российской Федерации за участие в СВО.

С января 2024 года в Кольском Заполярье участникам СВО с инвалидностью компенсируются расходы на проезд в медицинские организации для реабилитации и обратно по направлениям врача. Размер выплаты варьируется от 700 до 9000 рублей. В феврале текущего года на участников специальной военной операции, имеющих ограничения к передвижению (маломобильные), распространено право на получение услуги «Социальное такси».

Подробная информация о мерах поддержки размещена на официальном сайте правительства Мурманской области и официальном сайте регионального министерства труда и социального развития.

Одним из важнейших решений стало создание в Мурманской области Центра поддержки семей мобилизованных граждан и участников СВО. С момента открытия Центра поддержки семей мобилизованных и участников СВО сюда поступило более 25 тысяч вопросов, 99,6% успешно решено. В регионе функционирует филиал Государственного фонда «Защитники Отечества», – к координаторам фонда поступило почти 17 тысяч вопросов, 90% из которых решены положительно.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/