Отчёт губернатора Андрея Чибиса: принятие на федеральном уровне ключевых для Мурманской области инвестиционных решений – гарантия дальнейшего развития Арктики

Губернатор Андрей Чибис в рамках отчёта перед Мурманской областной Думой доложил о реализации ключевых инвестиционных проектах региона. По словам губернатора, принятие на федеральном уровне ключевых для Мурманской области инвестиционных решений – это гарантия дальнейшего развития Арктики.

Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был поддержан проект комплексного развития Мурманского транспортного узла. Напомним, что вопрос активизации проекта развития Мурманского транспортного узла неоднократно поднимал губернатор Андрей Чибис.

Так, в рамках реализации данного проекта Президентом Российской Федерации осуществлен старт рабочего движения по железнодорожному мосту через Тулому – от станции Выходной к порту «Лавна» на западном берегу Кольского залива, а в 2025 году в ходе рабочего визита в Мурманскую область Владимир Путин дал старт отгрузки первой партии угля из перевалочного комплекса «Лавна».

Плановый объём перевалки терминала составляет 18 млн тонн в год с увеличением в перспективе до 24 млн тонн без значительных дополнительных вложений.

«Реализация проекта позволит создать дополнительные портовые мощности для обеспечения стабильного круглогодичного экспорта продукции Российской Федерации на мировые рынки, а также откроет новые возможности для развития портовой инфраструктуры порта Мурманск в связи с новой железнодорожной инфраструктурой на западном берегу Кольского залива, что в свою очередь несёт мультипликативный эффект для развития иных отраслей экономики Мурманской области и повышения качества жизни жителей», – отметил глава региона.

Губернатор также напомнил, что по итогам выступления на Международном арктическом форуме в Мурманске Президент России Владимир Путин поручил в ближайшие годы увеличить мощности Мурманского транспортного узла за счёт строительства новых терминалов, расширения железнодорожных подходов не менее чем втрое. Перспективный объём перевозок грузов железнодорожным транспортом в направлении морского порта Мурманск к 2030 году составляет около 100 млн тонн.

Важным решением для региона стала газификация Мурманской области природным газом, которая была озвучена Президентом России Владимиром Путиным в 2022 году по итогам встречи с губернатором Андреем Чибисом. Этому предшествовала системная работа правительства области. Кроме того, в рамках Международного арктического форума, который прошёл в Мурманске в конце марта, Владимир Путин поручил обеспечить до 2030 года ввод в эксплуатацию магистрального газопровода «Волхов – Мурманск». Вопрос газификации крайне важен для региона, так как Мурманская область является мазутозависимым субъектом Российской Федерации, а высокая стоимость топлива – один из сдерживающих факторов развития промышленности.

Так, при условии газификации ряд предприятий заявил о возможности реализации новых инвестиционных проектов по модернизации действующих и созданию новых производств и отраслей.

Отдельное внимание глава региона уделил эффектам газификации. Среди них – изменение технологического уклада крупнейших промышленных компаний химико-металлургического, горнодобывающего и газохимического сегментов, создание новых производств с высокой добавленной стоимостью, рост поступления налогов в бюджет региона, уход от мазута и угля, рост экологического благополучия, а также снижение коммунальных платежей населения.

Сейчас в регионе разрабатывается программа развития газоснабжения и газификации Мурманской области, которая будет подписана осенью текущего года. Напомним, что на прошлой неделе Андрей Чибис провёл встречу с руководством ПАО «Газпром», в ходе которой стороны обсудили практическую реализацию проекта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/