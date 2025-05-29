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Мурманская область. Арктика (16+)29.05.25 11:00

Отчёт губернатора Андрея Чибиса: впервые за много лет в новостройках Мурманской области появится выбор активных предложений от застройщиков – для покупки будет доступно 68% от всех квартир

Вчера в  ходе отчёта перед Мурманской областной Думой глава региона Андрей Чибис отдельно остановился на итогах реализации одного из важнейших направлений стратегического плана «На Севере – жить!» – развитии жилищного строительства.

«Нам удалось сделать огромный прорыв в вопросе возрождения индивидуального жилищного строительства в Мурманской области. На сегодняшний день в регионе строятся не только единичные дома для расселения граждан из аварийного жилья, но и началось возведение жилых комплексов крупными застройщиками. Именно такую задачу ставили перед правительством области северяне, долгие годы мечтавшие о новом современном жилье», – отметил Андрей Чибис.

Сегодня в Мурманской области идёт строительство 16 жилых домов в Мурманске, Коле и Заполярном. Из 2084 квартир в них 68% будут выставлены на продажу. Кроме того, в 2025 году планируется запустить строительство ещё не менее шести домов суммарно на 931 квартиру.

«Мощным импульсом для запуска жилищного строительства в регионе стала программа «Свой дом в Арктике», которая пользуется огромным спросом у северян. За три года её участниками стали больше 1400 человек, которым было выдано сертификатов на общую сумму 1,8 млрд рублей. 1032 индивидуальных жилых дома уже возведены или приобретены в собственность», – подчеркнул глава региона.

Кроме того, благотворно повлияла на рынок жилья и программа льготного кредитования «Арктическая ипотека», условия которой были распространены и на Мурманскую область с ноября 2023 года. За время действия программы льготной ипотекой под 2% воспользовались более тысячи заполярных семей на общую сумму 3,2 млрд рублей. Губернатор подчеркнул, что льготное ипотечное кредитование, которое по поручению Президента РФ Владимира Путина продлено до 2030 года, – один из реальных механизмов развития жилищного строительства на Кольском полуострове.

Таким образом федеральные девелоперы увидели, что жители Мурманской области заинтересованы в новом современном жилье. Правительством региона были подписаны соглашения с тремя крупными застройщиками. Всего до 2030 года в Мурманской области планируется возвести более 1 млн кв. м жилья.

Помимо жилищного строительства правительство Мурманской области уделяет большое внимание и социальным проектам. Так, за шесть лет было построено и капитально отремонтировано 235 социальных объектов. И эта работа продолжается. В 2025 году в работе у регионального министерства строительства находится 80 объектов строительства и капитального ремонта.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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