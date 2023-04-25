Отчёт губернатора: благодаря масштабному обновлению оборудования медпомощь становится доступнее и качественнее

За 4 года произошло колоссальное обновление материально-технической базы медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Мурманской области. Приобретено более 22 тысяч медицинского оборудования и мебели. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках отчёта перед Мурманской областной Думой.

Проведены ремонты в 28 медицинских организациях на общую сумму 3,5 млрд рублей. В том числе обновлено 9 фельдшерско-акушерских пунктов. Ещё 7 ФАПов планируется создать в текущем году (6 новых модульных - взамен существующих, и новый - в н.п. Спутник).

«Помните очередь на замену хрусталика глаза? Нет теперь этой очереди. За счет инвестиций в замену оборудования мы решаем вопросы доступности и качества медицинской помощи в регионе», - привёл пример глава региона.

Кроме того, за это время обновили 147 автомобилей скорой медицинской помощи, благодаря чему на линию теперь не выходят автомобили со сроком эксплуатации более 5 лет.

Фото: https://gov-murman.ru