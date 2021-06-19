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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.21 16:00

Отчёт губернатора: Более 185 млн рублей направлено на обеспечение пациентов с редкими заболеваниями

В Мурманской области 185,9 млн рублей направлено на обеспечение 59 пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями в 2020 году. Из них 92947 тысяч рублей – средства федерального бюджета и 92948,81 тысячи рублей – областного.

Кроме того, на территории Мурманской области обеспечиваются лекарственными препаратами за счёт средств регионального бюджета 7 детей с редкими наследственными заболеваниями, не входящими в утвержденный перечень орфанных заболеваний, в том числе 3 ребенка со спинальной мышечной атрофией.

В 2020 году на лекарственное обеспечение этих детей затрачено из областного бюджета более 151,1 млн рублей, в том числе по заболеванию спинальная мышечная атрофия закуплено лекарств на 79,3 млн рублей.

В 2020 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» в регионе начата реализация пилотного проекта Минздрава России по льготному лекарственному обеспечению в амбулаторных условиях пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.

За 2020 год выдано 11198 бесплатных рецептов для 1570 пациентов, отпущено лекарств на общую сумму 9,5 млн рублей, сообщает региональное Министерство информационной политики.

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