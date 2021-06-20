Мурманская область. Арктика (16+)20.06.21 09:00
Отчёт губернатора: К концу 2021 года в Мурманской области появится 11 молодёжных пространств
К концу 2021 года в Мурманской области появится 11 молодёжных пространств – в Апатитах, Кандалакше, Мончегорске, Оленегорске, ЗАТО г. Североморск, Терском, Ковдорском, Кольском и Ловозерском районах.
Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, в декабре 2020 года было принято решение о выделении 4 млн рублей на развитие КВН-движения в Мурманской области. Проведены установочные мероприятия, семинары, сессии, мастер-классы, сформированы команды КВН в муниципальных образованиях, разработан план реализации КВН-движения на территории Мурманской области, проводятся игры Мурманской официальной лиги КВН и муниципальные игры.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Ситуация на рынке труда Мурманской области: самые востребованные работники и высокие зарплаты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)ПодробнееНа выборах депутатов Госдумы больше шансов у кандидатов, предлагающих масштабные проекты на уровне региона или страны
-
Последние комментарии
павел
16.06.21 12:31
Судя по тому, что написала Бурак (Смирнова), ее и близко нельзя подпускать к детям.
Простачок
11.06.21 21:01
Прочитав прямую и честную критику Бурака (Смирнова) Ю. Г., заместителя директора МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", понял, что глубоко ошибался в своих оценках справедливой системы правосудия н
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
11.06.21 15:53
Здравствуйте, мурманчане и гости города-героя и некто под именем-псевдонимом "Простачок"! Позволю себе, практикующему учителю и большому специалисту в области педагогики, высказать свое мнение и мнени
-Скоро в эфире01:15«Международные новости». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,44%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 71 копейку, доллар потерял 28 копеек-PRO Энергетику (18+)В Мурманском филиале «Россети Северо-Запад» проведены учения по ликвидации последствий массовых отключений электроснабжения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 18 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Закрепили новые случаи, когда при оформлении пенсии страхователь подает в ПФР сведения о работнике