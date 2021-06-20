Отчёт губернатора: К концу 2021 года в Мурманской области появится 11 молодёжных пространств

К концу 2021 года в Мурманской области появится 11 молодёжных пространств – в Апатитах, Кандалакше, Мончегорске, Оленегорске, ЗАТО г. Североморск, Терском, Ковдорском, Кольском и Ловозерском районах.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, в декабре 2020 года было принято решение о выделении 4 млн рублей на развитие КВН-движения в Мурманской области. Проведены установочные мероприятия, семинары, сессии, мастер-классы, сформированы команды КВН в муниципальных образованиях, разработан план реализации КВН-движения на территории Мурманской области, проводятся игры Мурманской официальной лиги КВН и муниципальные игры.