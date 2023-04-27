Отчёт губернатора: к онлайн-мониторингу СМУТ Мурманской области подключено более 830 единиц уборочной техники

Система мониторинга уборки территорий Мурманской области (СМУТ) – это принципиально новый подход к контролю качества содержания улично-дорожной сети. Автоматизированная система запущена в регионе в 2020 году.

Мониторинг и анализ данных спутникового оборудования позволяют оптимизировать передвижение техники, исключить нецелевые рейсы и простои, повысить эффективность работы диспетчерской службы. Среди функций также есть возможность просматривать электронный реестр сети автодорог и объектов дорожной инфраструктуры, реестр договоров, отслеживать данные телематики как в режиме реального времени, так и за определенный период, планировать работы по уборке территорий, вести учет дорожной техники, проводить диспетчеризацию, контролировать ход выполнения работ, а также получать аналитику и отчетность за определенный период.

Как сообщает региональное Минэнерго и ЖКХ, на сегодняшний день система отслеживает работу более 830 единиц уборочной техники.

СМУТ открыта для граждан: на интерактивной карте жители региона могут самостоятельно наблюдать, где, когда и какая техника работает.

Жалобы и пожелания по вопросам уборки территорий от жителей Мурманской области поступают на портал «Наш Север», оперативно рассматриваются, замечания устраняются.

Фото: https://gov-murman.ru