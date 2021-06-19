Отчёт губернатора: Каждый пятый предприниматель малого и среднего бизнеса получил прямую финансовую поддержку

Прямую финансовую поддержку на сумму почти 900 млн рублей из регионального бюджета получил пострадавший в год пандемии бизнес. Это антикризисные выплаты на зарплату, льготные микрозаймы, губернаторский стартап и гранты и другие.

Поддержкой было охвачено 5,6 тысячи субъектов предпринимательства. Каждый пятый предприниматель малого и среднего бизнеса получил прямую финансовую поддержку.

На уровне муниципальных образований были снижены ставки по налогу на имущество физических лиц, собственников имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, введены преференции по аренде муниципального имущества (отсрочка, освобождение, мораторий на индексацию), сообщает региональное Министерство информационной политики.