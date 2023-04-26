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Мурманская область. Арктика (16+)26.04.23 17:00

Отчёт губернатора: каждый второй северянин выбирает спорт и активный отдых

В Мурманской области успешно реализуется федеральный проект «Спорт – норма жизни», а также региональный план «На Севере – жить». Консолидация программ позволяет год от года повышать качество жизни северян, создавая для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом. По итогам года доля населения, систематически занимающегося спортом и физической культурой в Мурманской области, составляет 52%. Об этом вчера сообщил губернатор Андрей Чибис в рамках отчёта перед Мурманской областной Думой.

«Помимо открытых в этом году сразу двух ФОКов в Кандалакше и Заозерске, за четыре года интенсивной работы создали в Мурманской области целый ряд уникальных объектов. Одни из ключевых – спортшкола олимпийского резерва в Кировске, уровень оснащения которой получил высокую оценку со стороны министра спорта РФ Олега Матыцина, профессиональных спортсменов и экспертов, а также комплекс в Апатитах, где открыт один из лучших в стране скалодромов», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Напомним, что благодаря реализации масштабного проекта по созданию инфраструктуры для спортивной школы олимпийского резерва в Кировске в Мурманской области впервые после 15-летнего перерыва состоялись всероссийские соревнования по горнолыжному спорту. Наряду с открытыми в марте физкультурно-оздоровительными комплексами «Посейдон» и «Северное сияние», а также ФОКом в Апатитах, подобный объект также открыт в Полярных Зорях. 

Глава региона отметил значимость реновации существующей спортивной инфраструктуры, акцентировав внимание на том, что сейчас инвестиции в большом объеме получают объекты, которые были построены ещё в советское время.

В рамках региональных и федеральных программ капитально отремонтировано 30 спортивных объектов, установлено 26 спортивных площадок по всей области, закуплено более 46 тысяч единиц оборудования и спортинвентаря. Одним из важнейших итогов прошлого года стало открытие сразу в 7 муниципалитетах новых пространств «СОПКИ.СПОРТ». Только за первый квартал 2023 года их посетило более 15 тысяч северян. Проект получит продолжение – ещё 7 современных залов, в которых молодые северяне могут заниматься бесплатно, появятся в Мурманской области до конца года.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, важную роль в приобщении подрастающего поколения к здоровому образу жизни играет развитие школьного спорта. На сегодняшний день в Кольском Заполярье успешно действует 119 спортивных клубов при общеобразовательных учреждениях региона. В этом году планируется увеличить их число до 140.

Говоря о поддержке профессионального спорта, губернатор отметил внушительное увеличение размера единовременных выплат спортсменам Мурманской области и их тренерам.

«В 5 раз увеличен размер выплат заполярным спортсменам, показавшим высокие результаты на официальных соревнованиях, и тренерам, которые подготовили чемпионов. Размер максимальной выплаты составляет 5 млн рублей, – и эффект уже можно оценить. С 2019 года в Кольском Заполярье практически в два раза выросло число кандидатов в мастера спорта», – пояснил Андрей Чибис.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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