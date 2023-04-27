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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.23 12:30

Отчёт губернатора: многолетняя системная работа по развитию библиотечной сети, поддержке книги и чтения позволила Мурманской области получить статус Библиотечной столицы России

В ходе ежегодного отчёта о работе регионального правительства 25 апреля губернатор Андрей Чибис поделился ключевыми итогами реализуемых в Кольском Заполярье программ в сфере культуры. 

«За 4 года мы отремонтировали 87 учреждений культуры, 55 учреждений получили новое оборудование. Кроме того, создано 19 модельных библиотек, и по количеству обновленных пространств Мурманская область – в числе лидеров по стране и первая в СЗФО», – отметил губернатор.

Трансформация библиотек региона в культурные и общественные пространства, где можно не только читать, но и общаться, заниматься в клубах и студиях, реализовывать свои проекты, играть в настольные игры, смотреть фильмы, посещать мастер-классы или лекции – результат слаженной работы регионального правительства, проектного офиса, созданного на базе областной научной библиотеки и муниципальных властей.

Напомним, что первое учреждение, обновленное по модельному стандарту в рамках нацпроекта «Культура», в России начало работу в 2019 году в Мурманске на базе интеллект-центра на улице Шабалина. В открытии приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский и глава региона Андрей Чибис. 

В 2023 году в Мурманской области появится ещё 5 модельных библиотек: новые учреждения будут созданы в Мурманске, Кандалакше, Кольском районе и посёлке Высокий. В целом, в минувшем году на создание и обновление учреждений культуры был направлен беспрецедентный объем финансовой поддержки – более 1 млрд рублей. улучшение региональной инфраструктуры в сфере культуры позволяют делать досуг северян интереснее, а региональные мероприятия – ярче, масштабнее и престижнее.  

Как сообщает региональное Министерство культуры, обновления не только проходят при поддержке федерального бюджета, но и являются значительной частью реализации стратегического плана «На Севере – жить». В библиотеках, музеях, домах и дворцах культуры проводятся капитальные ремонты и закупается новое оборудование, при этом внимание уделяется как крупным городам, так и отдаленным населенным пунктам.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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